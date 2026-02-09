B1 Inregistrari!
Portugalia l-a ales pe socialistul Seguro ca președinte. Ce spune votul despre viitorul dreptei radicale

Iulia Petcu
09 feb. 2026, 08:38
Portugalia l-a ales pe socialistul Seguro ca președinte. Ce spune votul despre viitorul dreptei radicale
sursa foto: X/ @MundoEConflicto

Alegerile prezidențiale din Portugalia s-au încheiat cu o victorie categorică pentru socialistul moderat Antonio Jose Seguro, care a obținut un mandat de cinci ani. Rezultatul confirmă respingerea fermă a discursului extremist, dar scoate în evidență și consolidarea dreptei radicale pe scena politică portugheză.

Cum a obținut Antonio Jose Seguro o victorie atât de clară

Antonio Jose Seguro a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale cu un scor confortabil, beneficiind de sprijin transpartinic după primul tur. Temerea față de direcția populistă și anti-sistem promovată de Andre Ventura a determinat inclusiv figuri conservatoare importante să îl susțină pe candidatul socialist. Cu 95% din voturi numărate, Seguro a obținut 66%, în timp ce rivalul său s-a oprit la 34%, confirmând estimările sondajelor la ieșirea de la urne.

Participarea la vot a rămas apropiată de cea din primul tur, în pofida furtunilor severe și a inundațiilor care au forțat amânarea scrutinului în mai multe localități mici. Buletinele din marile orașe, precum Lisabona și Porto, au fost numărate mai târziu, însă tendința generală nu a fost pusă sub semnul întrebării.

Ce semnificație politică are înfrângerea lui Andre Ventura

Deși a pierdut alegerile, Andre Ventura a obținut un scor superior performanței partidului său, Chega, de la alegerile legislative anterioare. Evoluția reflectă influența în creștere a extremei drepte în Portugalia, într-un context european marcat de ascensiunea discursurilor radicale.

Ventura, în vârstă de 43 de ani, a susținut că a fost ținta unui front comun politic, declarând: „Întregul sistem politic, atât de dreapta, cât şi de stânga, s-a unit împotriva mea”. El a adăugat însă: „Chiar şi aşa… cred că astăzi s-a definit şi s-a asigurat conducerea dreptei. Mă aştept să conduc acest spaţiu politic de astăzi înainte.”

Analiștii consideră totuși că respingerea sa de către aproximativ două treimi din electorat limitează șansele extremei drepte de a guverna singură.

Ce rol va avea Seguro ca președinte și ce avertismente a transmis

Președinția Portugaliei este în mare parte ceremonială, însă include prerogative importante, precum dizolvarea parlamentului sau blocarea unor legi. Seguro a promis o stângă „modernă și moderată”, capabilă să prevină crizele politice și să apere valorile democratice, relatează News.ro.

„Răspunsul pe care l-a dat astăzi poporul portughez, angajamentul său faţă de libertate, democraţie şi viitorul ţării noastre, mă emoţionează în mod natural şi mă face mândru de naţiunea noastră”, a declarat Seguro.

Totodată, el a avertizat că nu va promulga reforma muncii propusă de guvernul minoritar fără acordul sindicatelor, care se opun modificărilor considerate favorabile angajatorilor.

