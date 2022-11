Povestea româncei care a fost internată un an de zile la terapie intensivă în Marea Britanie, după ce s-a îmbolnăvit de Covid. Și-a văzut prima oară fetița la 6 luni după ce născuse (VIDEO)

O româncă a petrecut un an internată într-un spital din Marea Britanie, după ce s-a îmbolnăvit de COVID. Se pare că aceasta era însărcinată în momentul internării și a apucat să își vadă copilul abia la șase luni după ce a născut, potrivit .

În vârstă de 30 de ani, Nicole Tuna s-a îmbolnăvit şi, la scurt timp după ce a născut, a fost internată la terapie intensivă.

Românca s-a trezit în cele din urmă în luna februarie, când fiica ei Thea avea deja trei luni. Potrivit acesteia, nimeni . Nicole și-a văzut pentru prima dată fetiţa când împlinise șase luni.

„Unul dintre doctori a venit la mine şi m-a întrebat care sunt ultimele mele dorinţe. Iar în acel moment am spus că dorinţa mea este să trăiesc, alături de copiii mei, pentru că vreau să stau cu ei, să-i văd cum cresc”, a declarat româncă din Marea Britanie.

Joi, a fost în sfârşit externată, în aplauzele personalului pe care femeia a ajuns să-l considere „a doua familie”. Alături de ea au fost soțul Mike, fiul Eduard, de 6 ani, și fiica Thea, acum în vârstă de un an.

Nicoleta has been in hospital for 13 months, with 11 months in critical care and 10 months (299 days) on ECMO.

Husband Mike has driven the three-hour round trip to visit his wife in our hospital almost every day for a year. Yesterday he came to take her home 🥰

— Royal Papworth Hospital NHS FT 💙 (@RoyalPapworth)