Povestea uimitoare a studentei de la Harvard care s-a născut în închisoare. Prin ce provocări a trecut până la vârsta de 18 Ani

Sky Castner, o adolescentă în vârstă de 18 ani, s-a născut în închisoarea din Galveston, în timp ce mama ei era încarcerată. Ea a fost dată în grija tatălui ei, care suferea de tulburare bipolară, provocându-i o viață dificilă. Sky a scris o scrisoare adresată Administrației de la Harvard, în care își povestește viața și experiențele neobișnuite.

O mentoare dedicată care a depășit așteptările

Deși a avut un început dificil în viață, Sky a reușit să încheie liceul obținând premiul al treilea și se pregătește acum să-și continue studiile la , unde va urma cursurile de drept. În scrisoarea sa, tânăra a menționat cu recunoștință numele mentorei sale, Mona Hamby, care i-a fost sprijin și o a doua mamă încă din clasa a șasea. Sky își amintește cum a fost înscrisă într-un program de mentorat pentru copiii care nu beneficiază de sprijin parental, datorită intervenției bibliotecarei din școală.

„Mi-a spus atunci: ‘Știai că eu am fost la închisoare?’. Mi s-a împietrit inima! Cum putea un copil așa cuminte să fii trecut prin așa ceva? Atunci am realizat că o întâlnire pe săptămână nu o va ajuta cu nimic și am decis să fac mai mult de atât pentru ea”, își amintește Mona.

Povestea inspirațională a lui Sky Castner

Povestea lui Sky Castner a captat atenția publicului în mod viral după ce Mona a distribuit pe pagina sa de Instagram o fotografie cu adolescenta, însoțită de un sumar succint al experienței sale de viață. Răspândindu-se rapid pe rețelele sociale, informația că Sky nu numai că a fost acceptată la prestigioasa Universitate Harvard, membră a ligii Ivy League, ci și că va beneficia de o bursă de merit care îi va acoperi integral toate cheltuielile educaționale, a stârnit un val de admirație și interes printre utilizatori, scrie .

„Fata și-a propus să meargă , în ciuda faptului că s-a născut în sărăcie. A primit o bursă completă pentru a studia la Harvard în 2023”, a scris mentorul fetei pe Instagram. Prima excursie la care participase Sky a fost chiar în campusul Universității, când avea doar 12 ani. „După acea excursie, am văzut că dragostea ei pentru școală se intensifică”, a completat Mona.

Absolventa își amintește și acum prima și ultima întâlnire pe care a avut-o cu mama sa biologică, care a avut loc acum patru ani: „Nu am vrut să am vreo legătură cu ea, căci știam că niciodată nu și-a dorit să aibă copii. Iar părerea aceasta și-a menținut-o chiar și după ce m-am născut eu”, a declarat fata.

Sky îi exprimă recunoștința zilnic Monici pentru sprijinul și ajutorul pe care i le-a oferit în momentele în care avea cea mai mare nevoie și o consideră a doua mamă.