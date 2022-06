Premierul Albaniei critică UE pentru că nu acordă țării sale statutul de candidat: „Un spectacol înfricoșător de neputință”

Premierul Albaniei Edi Rama avertizează în mod ironic Ucraina „să nu-şi facă iluzii” în ceea ce privește statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, pentru că procesul de aderare va fi unul foarte lung, relatează AFP.

Edi Rama a vorbit despre obstacolele care se ridică în fața Albaniei și a Macedoniei de Nord în demersul lor de a deschide negocierile de aderare la UE spunând că este „o rușine” că o țară NATO, Bulgaria, ține ostatice alte două țări NATO (Albania și Macedonia de Nord) chiar în toiul unui război fierbinte ce are loc „în curtea din spate” a Europei, în timp ce alte 26 de țări asistă fără reacție la „un spectacol înfricoșător de neputință”.

este candidat de 17 ani, dacă nu am pierdut… numărătoarea, Albania de opt ani, așa că să urăm Ucrainei bine a venit, este un lucru bun să-i fie acordat statutul de candidat, dar sper că poporul ucrainean nu își va face (prea multe) iluzii” a spus Edi Rama la sosirea la summit, conform .

„Un loc frumos, oameni drăguți, cuvinte frumoase, poze frumoase și imaginați-vă cât de frumos ar putea fi dacă și promisiunile frumoase ar fi urmate de un rezultat pe măsură… Dar noi, albanezii, nu suntem atât de drăguți încât să renunțăm la fel de frumos! Așa că vom continua să muncim și mai mult pentru a face din Albania un membru frumos al UE”, a transmis Edi Rama pe Twitter.

Nice place nice people nice words nice pictures and just imagine how much nicer could be if nice promises were followed by nice delivery… But we Albanians are not as nice as to give up nicely! So we will keep going and working even harder to make Albania a nice EU member😀🇦🇱

— Edi Rama (@ediramaal)