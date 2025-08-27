B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Premierul canadian susține că Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski

Premierul canadian susține că Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski

Selen Osmanoglu
27 aug. 2025, 14:00
Premierul canadian susține că Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski
MArk Carney sursa foto: X/ Mark Carney

Premierul canadian, Mark Carney, consideră că Vladimir Putin evită o întâlnire directă Volodimir Zelenski de teamă.

Cuprins

  • Ce spune Mark Carney
  • „Face tot posibilul pentru a împiedica organizarea summitului”

Ce spune Mark Carney

Premierul canadian Mark Carney a declarat, în cadrul unei conferințe de presă comune cu cancelarul german Fredrich Merz, că Vladimir Putin evită o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski, de teamă să discute condițiile de încheiere a războiului, conform Ukrinform, citat de Adevărul.

Astfel, Putin continuă să stabilească condiții și să tragă de timp, mai spune premierul canadian.

Pe de altă parte, Zelenski ar fi pregătit să se întâlnească cu liderul rus pe un teren neutru.

Zelenski nu se așteaptă ca Putin să vină la Kiev și nici nu intenționează să se deplaseze la Moscova pentru o astfel de întâlnire, însă orice locație neutră ar fi acceptabilă, a adăugat Mark Carney.

„Face tot posibilul pentru a împiedica organizarea summitului”

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că nu există o agendă pentru o eventuală întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

El menționează că liderul de la Kiev ar fi respins toate propunerile Moscovei.

De asemenea, Zelenski susține că Rusia „face tot posibilul pentru a împiedica organizarea summitului”.

El a cerut impunerea unor noi sancțiuni împotriva Kremlinului dacă acesta nu prezintă interes pentru pace.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cuplu, amendat cu 110 euro într-un tren. Pisica lor mieuna prea tare
Externe
Cuplu, amendat cu 110 euro într-un tren. Pisica lor mieuna prea tare
A încercat să-și însceneze moartea pentru a fugi de familie. Ce pedeapsă a primit
Externe
A încercat să-și însceneze moartea pentru a fugi de familie. Ce pedeapsă a primit
Explozii într-un important port de la Marea Baltică. Autoritățile au demarat o investigație
Externe
Explozii într-un important port de la Marea Baltică. Autoritățile au demarat o investigație
Alegeri parlamentare în Moldova. Comisia Electorală a validat lista partidelor care pot participa la scrutin
Externe
Alegeri parlamentare în Moldova. Comisia Electorală a validat lista partidelor care pot participa la scrutin
Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
Externe
Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
Refugiata ucraineană care a fugit de război, ucisă cu sânge rece în Carolina de Nord. Unde a avut loc atacul
Externe
Refugiata ucraineană care a fugit de război, ucisă cu sânge rece în Carolina de Nord. Unde a avut loc atacul
Trump amenință cu sancțiuni împotriva Rusiei: „Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină”
Externe
Trump amenință cu sancțiuni împotriva Rusiei: „Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină”
Românii din Germania, care pleacă „în vacanță” fără să anunțe, își pot lua „adio” de la ajutorul social. Ce au pățit două familii, în urma controalelor
Externe
Românii din Germania, care pleacă „în vacanță” fără să anunțe, își pot lua „adio” de la ajutorul social. Ce au pățit două familii, în urma controalelor
Liderii Europei, în vizită la Chișinău. Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk susțin politica Maiei Sandu
Externe
Liderii Europei, în vizită la Chișinău. Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk susțin politica Maiei Sandu
Doi turiști au fost prinși rezervându-și loc pe o plajă înainte de ora 8. Aceștia au fost amendați
Externe
Doi turiști au fost prinși rezervându-și loc pe o plajă înainte de ora 8. Aceștia au fost amendați
Ultima oră
15:54 - Obiceiurile care te fac mai inteligent. Ce trebuie să schimbi în viață
15:51 - Carmen Tănase e noul jurat la „Românii au talent”: „Vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
15:26 - Diana Munteanu a dat verdictul! Cu ce trebuie să se ocupe cel care îi va fi partener
15:20 - Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a para oară. Cei doi sunt împreună din 2001
15:19 - Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer după 22 de ani de căsnicie
15:02 - Cu ce se ocupă Patrizia Paglieri de când s-a retras din televiziune: „Asta este mai mult satisfacție”
14:55 - Clătite Tiramisu, desertul care cucerește internetul. Cum se prepară
14:55 - Un copil de 2 ani a fost găsit rătăcind singur pe stradă, în toiul nopții. Mama, în stare de ebrietate, o pierduse pe fetiță
14:53 - Premieră în lumea medicală. Medicii chinezi au reușit primul transplant de plămân de porc la om
14:32 - Măsurile din pachetul 2 care-i afectează direct pe români: Taxe noi, taxe mai mari