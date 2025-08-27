Premierul canadian susține că Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski

Premierul canadian, Mark Carney, consideră că Vladimir evită o întâlnire directă Volodimir de teamă.

Premierul canadian Mark Carney a declarat, în cadrul unei conferințe de presă comune cu cancelarul german Fredrich Merz, că Vladimir Putin evită o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski, de teamă să discute condițiile de încheiere a războiului, conform Ukrinform, citat de .

Astfel, Putin continuă să stabilească condiții și să tragă de timp, mai spune premierul canadian.

Pe de altă parte, Zelenski ar fi pregătit să se întâlnească cu liderul rus pe un teren neutru.

Zelenski nu se așteaptă ca Putin să vină la Kiev și nici nu intenționează să se deplaseze la Moscova pentru o astfel de întâlnire, însă orice locație neutră ar fi acceptabilă, a adăugat Mark Carney.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că nu există o agendă pentru o eventuală întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

El menționează că liderul de la Kiev ar fi respins toate propunerile Moscovei.

De asemenea, Zelenski susține că Rusia „face tot posibilul pentru a împiedica organizarea summitului”.

El a cerut impunerea unor noi sancțiuni împotriva Kremlinului dacă acesta nu prezintă interes pentru pace.