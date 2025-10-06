Premierul francez a demisionat la nici o lună de când a fost numit în funcție. Președintele Emmanuel Macron a acceptat retragerea lui Sebastien Lecornu. Franța e în criză politică, în contextul în care are un Parlament extrem de divizat și se fac greu majoritățile.

În ce context premierul francez a demisionat

Sebastien Lecornu, un apropiat al președintelui Emmanuel Macron, a fost numit în funcția de prim-ministru pe 9 septembrie și deja pe 6 octombrie și-a dat demisia.

Noul guvern urma să aibă luni prima sa întâlnire, iar Lecornu urma să prezinte marți declarația sa de politică generală în fața Adunării Naționale. Nu a mai apucat deoarece atât aliații, cât și oponenții s-au arătat nemulțumiți de echipa de miniștri pe care și-a ales-o și pe care a prezentat-o duminică.

În vreme ce unii au criticat noul guvern că e „prea de dreapta”, alții i-au reproșat că e „insuficient de dreapta”. De asemenea, extrema dreaptă a reproșat că noul guvern are 12 miniștri din vechiul executiv.

Criticat din toate părțile și cu perspectiva de a avea un guvern de scurtă durată, căci deja era amenințat cu moțiunea de cenzură, Sebastien Lecornu a preferat să-și dea demisia, care i-a și fost acceptată de președintele Emmanuel Macron, scrie .

De ce e criză politică în Franța

Franța e deja în criză politică de mai mult timp, din cauza unui Parlament extrem de fragmentat rezultat din alegeri. După alegerile anticipate de anul trecut convocate de președintele Macron, Parlamentul e și mai fragment decât cel precedent, cu trei tabere care practic se urăsc între ele.

Macron ajunsese pe Lecornu după ce guvernul precedent, condus de François Bayrou, de cenzură, pe fondul certurilor legate de reducerea cheltuielilor.

De altfel, la fel ca în România, scandalurile din Franța sunt legate de deficitul bugetar mare. Și acolo măsurile de austeritate pentru reducerea deficitului, evident, sunt extrem de nepopulare.

Dacă în primul său mandat de președinte Macron a avut doi premieri, acum, la al doilea mandat, care se va termina în 2027, deja a avut cinci premieri. Între timp, problema deficitului uriaș, aflată la originea acestei crize, rămâne.