Premierul Olandei, Mark Rutte: Nu avem nimic de principiu împotriva aderării Bulgariei sau României la Schengen / Misiunea de evaluare, incompletă / Pentru cele două țări avem nevoie de o actualizare a MCV

Olanda nu are nimic de principiu împotriva aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, a declarat premierul olandez Mark Rutte, joi, într-un discurs susținut în parlamentul de la Haga, potrivit .

Tot astăzi, parlamentul olandez care stipluează că țara nu ar trebui să voteze pentru aderarea României și Bulgariei la Schengen. Rezoluția a fost inițiată de al patrulea partid din coaliția de guvernare și și de formațiunea premierului Mark Rutte, conform informațiilor transmise de eurodeputatul Rareș Bogdan, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Ce a spus premierul olandez Mark Rutte despre aderarea României și Bulgariei la Schengen

„Nu avem nimic de principiu împotriva aderării Bulgariei sau României la Schengen. Când sunt gata, ele se pot integra. Problema este următoarea. Pentru ambele țări avem nevoie de o actualizare și a evaluării în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV). Acest lucru se face acum pentru România, dar nu și pentru Bulgaria. Aceasta este o problemă”, a declarat prim-ministrul Țărilor de Jos.

Oficialul olandez susține că misiunea de evaluare a experților Schengen nu este completă și că lipsesc informații referitoare la modul în care România și Bulgaria gestionează returnarea imigranților ilegali.

„În al doilea rând, misiunea care are loc în prezent în cadrul mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen nu este completă. În prezent, lipsesc evaluările privind Sistemul de Informații Schengen și modul în care sunt tratate returnările. Am discutat pe larg despre aceste aspecte cu președintele Klaus Iohannis când l-am întâlnit săptămâna trecută la Sibiu, când am vizitat trupele olandeze. Ne-am spus unul altuia că vom vedea mai întâi ce reiese din această misiune de evaluare Schengen, în opinia noastră prea limitată. În plus, ne vom uita la ceea ce reiese din evaluarea MCV și împreună vom lua inițiativa față de Comisie în a spune: haideți să completăm rapid această misiune”, a adăugat Mark Rutte.

„Dacă acele rezultate arată că sunt pregătiți, atunci pot adera. Țările de Jos nu se vor opune, dar atunci țările care aderă la Schengen trebuie să fie și stricte, corecte și angajate. Problema specifică cu Bulgaria este că MCV nu face parte din aceste discuții. De asemenea, sunt multe evoluții la nivel național în Bulgaria pentru că în prezent nu există un guvern în exercițiu”, a mai spus el.