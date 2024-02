Premierul Poloniei pune NATO în alertă: Luptătorii Wagner se apropie de graniță

Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a emis un avertisment către NATO cu privire la prezența unui grup de aproximativ o sută de soldați din gruparea rusă Wagner, care s-au apropiat de orașul Grodno din Belarus, aflat în proximitatea graniței cu Polonia. Îngrijorările cresc pentru Polonia, țară membră cu drepturi depline în NATO, în contextul propagării conflictului în regiune, după invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

Poland’s prime minister warned that Wagner mercenary forces may attempt to enter his country from neighboring Belarus along with illegal migrants

