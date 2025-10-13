B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Premierul Republicii Moldova se retrage din viața politică. Dorin Recean nu va mai fi prim-ministru în următorul Guvern: „Mandatul meu se încheie!”

Premierul Republicii Moldova se retrage din viața politică. Dorin Recean nu va mai fi prim-ministru în următorul Guvern: „Mandatul meu se încheie!”

Ana Maria
13 oct. 2025, 11:41
Premierul Republicii Moldova se retrage din viața politică. Dorin Recean nu va mai fi prim-ministru în următorul Guvern: Mandatul meu se încheie!
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Cum și-a început Recean mandatul
  2. Dorin Recean se retrage din politică. Ce urmează după plecarea sa
  3. Cine este Dorin Recean

Dorin Recean se retrage din politică. Premierul Republicii Moldova a anunțat luni că, odată cu încheierea mandatului Guvernului său, se retrage din viața politică. Decizia lui Dorin Recean vine în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, câștigate de partidul său, PAS, cu peste 50% din voturi, care vor permite formarea unui nou Guvern.

„Mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actualului Guvern”, a declarat Recean într-o conferință de presă alături de Igor Grosu, liderul PAS.

Premierul a precizat că se va retrage și din funcția de deputat: „Voi depune mandatul de deputat imediat ce votăm noul Guvern.”

Cum și-a început Recean mandatul

Dorin Recean a venit din mediul privat pentru un mandat de aproximativ doi ani și jumătate, la solicitarea președintei Maia Sandu. Mandatul său a fost marcat de momente dificile: un război la graniță, organizarea alegerilor parlamentare și gestionarea instituțiilor statului pentru creșterea pensiilor și salariilor.

„Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita plăcere să avem o conlucrare cu domnul prim-ministru (…). Au fost câteva ierni foarte dificile cărora a terbuit să le facem față, cu un război la hotar, în același timp a trebuit să organizăm alegerile parlamentare. Concomitent, instituțiile au trebuit să-și facă treaba, să aducă investiții, să aducă resurse pentru a mări pensiile și salariile. Domnule premier, vă mulțumim că ați acceptat invitația de activa în funcție (…). Intenția noastră era să-l înaintăm pe domnul Recean la funcția de prim-ministru”, a spus Igor Grosu, potrivit Ziarul de Gardă.

Dorin Recean se retrage din politică. Ce urmează după plecarea sa

Igor Grosu a menționat că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru, dar nu a dezvăluit încă numele acestuia. Liderul PAS a subliniat că își dorește ca viitorul Guvern să fie susținut de majoritatea parlamentară pro-europeană reprezentată de partid.

Cine este Dorin Recean

Dorin Recean este prim-ministru al Republicii Moldova din februarie 2023 și s-a aflat pe locul doi pe lista candidaților PAS la funcția de deputat în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Anterior, el a deținut funcții importante în domeniul securității și apărării: consilier prezidențial, secretar al Consiliului Suprem de Securitate (CSS) și ministru de Interne în Guvernul Filat.

Tags:
Citește și...
O insulă complet nelocuită a fost scoasă la vânzare. Costă cât un apartament din București
Externe
O insulă complet nelocuită a fost scoasă la vânzare. Costă cât un apartament din București
UPDATE: Bucurie imensă pe străzile din Tel Aviv. Au fost eliberați toți ostaticii israelieni și predați Crucii Roșii în Gaza. Donald Trump a anunțat că războiul din Gaza s-a încheiat: „Este o zi minunată”
Externe
UPDATE: Bucurie imensă pe străzile din Tel Aviv. Au fost eliberați toți ostaticii israelieni și predați Crucii Roșii în Gaza. Donald Trump a anunțat că războiul din Gaza s-a încheiat: „Este o zi minunată”
Tel Aviv: Sute de oameni așteaptă eliberarea ostaticilor israelieni
Externe
Tel Aviv: Sute de oameni așteaptă eliberarea ostaticilor israelieni
Donald Trump, despre Rusia: „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”
Externe
Donald Trump, despre Rusia: „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”
Guatemala: Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare
Externe
Guatemala: Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare
Atac armat într-un orășel din Statele Unite. Autoritățile au raportat patru morți și 12 răniți
Externe
Atac armat într-un orășel din Statele Unite. Autoritățile au raportat patru morți și 12 răniți
Atenționare de călătorie pentru o destinație populară printre români. Protestele violente au dus la suspendarea curselor aviatice
Externe
Atenționare de călătorie pentru o destinație populară printre români. Protestele violente au dus la suspendarea curselor aviatice
Convorbire telefonică Volodimir Zelenski – Donald Trump. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice, pe agendă
Externe
Convorbire telefonică Volodimir Zelenski – Donald Trump. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice, pe agendă
Donald Trump: „Persoana care a primit Premiul Nobel m-a sunat”. Ce i-a spus Maria Corina Machado președintelui american
Externe
Donald Trump: „Persoana care a primit Premiul Nobel m-a sunat”. Ce i-a spus Maria Corina Machado președintelui american
Emmanuel Macron încearcă tot cu Lecornu. Președintele Franței a făcut nominalizarea de premier
Externe
Emmanuel Macron încearcă tot cu Lecornu. Președintele Franței a făcut nominalizarea de premier
Ultima oră
12:03 - Olga Barcari, adevărul despre relația cu Cătălin Bordea: „Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit”
12:00 - Prețurile au luat-o razna în România! Energia electrică, fructele și alimentele de bază s-au scumpit semnificativ în septembrie
11:24 - Titus Corlățean, senator PSD: „Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus”
11:23 - Greșeala pe care o fac românii de Black Friday. Cum să-ți stabilești un buget realist pentru a nu-ți goli contul
10:56 - Sancțiune record în România. Ce a făcut un șofer de a rămas 300 de zile fără permis de conducere
10:41 - O insulă complet nelocuită a fost scoasă la vânzare. Costă cât un apartament din București
10:40 - Bucureștenii pierd 12 zile pe an în trafic. Capitala conduce topul aglomerației, dar Oradea arată că se poate și altfel
10:08 - Pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva. Părintele Constantin Sturzu dezvăluie ce se întâmplă acum la raclă (VIDEO)
10:03 - Adela Popescu, despre femeia pe care o consideră un exemplu de urmat: „Mani, pedi la două săptămâni, plus păr pe bigudiuri când e vreo zi specială”
09:56 - UPDATE: Bucurie imensă pe străzile din Tel Aviv. Au fost eliberați toți ostaticii israelieni și predați Crucii Roșii în Gaza. Donald Trump a anunțat că războiul din Gaza s-a încheiat: „Este o zi minunată”