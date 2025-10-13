Dorin Recean . Premierul Republicii Moldova a anunțat luni că, odată cu încheierea mandatului Guvernului său, se retrage din viața politică. Decizia lui Dorin Recean vine în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, câștigate de partidul său, PAS, cu peste 50% din voturi, care vor permite formarea unui nou Guvern.

„Mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actualului Guvern”, a declarat Recean într-o conferință de presă alături de Igor Grosu, liderul PAS.

Premierul a precizat că se va retrage și din funcția de deputat: „Voi depune mandatul de deputat imediat ce votăm noul Guvern.”

Cum și-a început Recean mandatul

Dorin Recean a venit din mediul privat pentru un mandat de aproximativ doi ani și jumătate, la solicitarea președintei Maia Sandu. Mandatul său a fost marcat de momente dificile: un război la graniță, organizarea alegerilor parlamentare și gestionarea instituțiilor statului pentru creșterea pensiilor și salariilor.

„Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita plăcere să avem o conlucrare cu domnul prim-ministru (…). Au fost câteva ierni foarte dificile cărora a terbuit să le facem față, cu un război la hotar, în același timp a trebuit să organizăm alegerile parlamentare. Concomitent, instituțiile au trebuit să-și facă treaba, să aducă investiții, să aducă resurse pentru a mări pensiile și salariile. Domnule premier, vă mulțumim că ați acceptat invitația de activa în funcție (…). Intenția noastră era să-l înaintăm pe domnul Recean la funcția de prim-ministru”, a spus Igor Grosu, potrivit .

Dorin Recean se retrage din politică. Ce urmează după plecarea sa

Igor Grosu a menționat că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru, dar nu a dezvăluit încă numele acestuia. Liderul PAS a subliniat că își dorește ca viitorul Guvern să fie susținut de majoritatea parlamentară pro-europeană reprezentată de partid.

Cine este Dorin Recean

Dorin Recean este prim-ministru al Republicii Moldova din februarie 2023 și s-a aflat pe locul doi pe lista candidaților PAS la funcția de deputat în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Anterior, el a deținut funcții importante în domeniul securității și apărării: consilier prezidențial, secretar al Consiliului Suprem de Securitate (CSS) și ministru de Interne în Guvernul Filat.