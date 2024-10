Premierul Viktor Orban, huiduit la Tbilisi, unde a ajuns pentru a sprijini guvernul pro-rus (VIDEO)

Mii de protestatari s-au adunat luni în faţa Parlamentului georgian din Tbilisi, la apelul preşedintei ţării şi al principalelor partide de opoziţie pentru a denunţa fraude în alegerile parlamentare câştigate sâmbătă de partidul de guvernământ Visul Georgian, potrivit .

Guvernul în exerciţiu, considerat a fi apropiat de Rusia, şi comisia electorală naţională au declarat că votul a fost liber şi corect. În schimb, observatorii Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) au declarat că au observat încălcări majore ale procesului electoral.

Premierul ungar Viktor Orban, a cărui ţară deţine preşedinţia rotativă a Consiliului UE, a venit luni în Georgia, după ce sâmbătă felicitase partidul de guvernământ, Visul Georgian, pentru victorie.

„Georgia este un stat conservator, creştin şi proeuropean”, a scris el pe platforma de social media X după sosirea sa, luni, în capitala georgiană. „În loc de lecţii inutile, ei au nevoie de sprijinul nostru pe calea lor europeană”, a adăugat Orban.

Potrivit Nexta, premierul Viktor Orban a fost huiduit în timp ce părăsea, luni seara, hotelul Marriott din Tbilisi.

❗️ Hungarian Prime Minister Viktor Orban was loudly booed as he left the Tbilisi Marriott Hotel

Orban arrived in Georgia today on an official visit.

The Hungarian Prime Minister was congratulated on his victory by Georgian Prime Minister and Chairman of the pro-Russian…

— NEXTA (@nexta_tv)