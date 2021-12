Președintele Africii de Sud are COVID-19. Cyril Ramaphosa îndeamnă populația să se vaccineze

Photo Must Be Credited ©Alpha Press 073074 11/06/2021 South Africa's President Cyril Ramaphosa waves as he arrives at Cornwall Airport Newquay for the G7 summit in Carbis Bay, Cornwall. *** No UK Rights Until 28 Days from Picture Shot Date ***