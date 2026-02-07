Președintele american vrea să își pună numele pe tot mai multe clădiri, drumuri și programe oficiale din America. Donald Trump încearcă să schimbe denumirea unor locuri celebre, cum sunt aeroportul din Washington sau gara principală din New York, pentru ca acestea să îi poarte numele, potrivit

Ce locuri ar putea purta numele președintele american

Pe lângă aeroporturi și gări, președintele a schimbat deja numele Institutului American pentru Pace în „Institutul Donald J. Trump pentru Pace”. De asemenea, există planuri ca un centru cultural național foarte cunoscut, Centrul Kennedy, să fie redenumit tot după el.

Oamenii de la Casa Albă spun că aceste schimbări sunt făcute pentru a onora munca președintelui. Mai mult, chipul lui Donald Trump apare acum și pe permisele de intrare în parcurile naționale, alături de cel al lui George Washington.

Această decizie a dus la procese în instanță, deoarece legea spune că pe aceste permise ar trebui să apară fotografii cu natura, nu chipul președintelui. În plus, Donald Trump a decis ca intrarea în parcurile naționale să fie gratuită de ziua lui de naștere, dar a eliminat gratuitatea de care oamenii beneficiau în alte zile de sărbătoare.

Ce programe de bani și sănătate vor purta numele președintelui

, Un alt exemplu este legat de banii pentru copii. Statul a început să facă „conturi Trump”, unde părinții copiilor născuți între 2025 și 2028 pot primi 1.000 de dolari. Chiar și formularele care trebuie completate pentru acești bani au numărul 4547, pentru a aminti că este al 45-lea și al 47-lea președinte al țării.

Totodată, a fost lansat un site numit „TrumpRx”, de unde oamenii pot cumpăra medicamente mai ieftine. O altă lansare este cardul special, numit „Trump Gold”, care îi ajută pe cei cu resurse financiare mai mari să primească mai repede dreptul de a sta în America dacă plătesc taxe mari.

Ce se întâmplă cu armata și viitorul sub numele Donald Trump

Numele președintelui a ajuns și în zona militară. Guvernul a anunțat că vor fi construite nave de război din „clasa Trump”. Acestea vor avea desenată pe ele imaginea președintelui cu pumnul ridicat.

De asemenea, un nou avion de vânătoare a primit numele F-47. Chiar și în discuțiile libere, oficialii au început să folosească denumiri noi. Spre exemplu, copiii născuți prin programe de fertilitate sunt numiți „copii Trump”, iar constructorii lucrează la planuri pentru „case Trump” care să fie mai ieftine pentru populație.