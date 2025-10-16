B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Președintele Donald Trump va vizita Japonia la final de octombrie

Președintele Donald Trump va vizita Japonia la final de octombrie

Selen Osmanoglu
16 oct. 2025, 07:58
Președintele Donald Trump va vizita Japonia la final de octombrie
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Prima călătorie din ianuarie
  3. ASEAN, în plan
  4. Tensiune între China și SUA
  5. Donald Trump și Xi Jinping

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va vizita Japonia la sfârșitul lunii octombrie, înaintea unui summit APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) prevăzut în Coreea de Sud.

Ce s-a întâmplat

Miercuri, secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat că liderul american, Donald Trump, va vizita Japonia la sfârșitul lunii octombrie.

„Președintele va efectuat o vizită în Japonia, apoi va călători în Coreea de Sud pentru summitul APEC, unde liderii vor avea o reuniune”, a declarat Scott Bessent în cursul unui eveniment la Washington, conform Agerpres.

Prima călătorie din ianuarie

Aceasta va fi prima sa călătorie în regiune de la revenirea la putere în ianuarie, într-o perioadă de incertitudine pentru Japonia. Liderii principali ai opoziției caută un candidat unic pentru funcția de prim-ministru pentru îndepărta partidul la putere.

Data summitului APEC este cunoscută. Evenimentul va avea loc pe 31 octombrie și 1 noiembrie. Cu toate acestea, încă nu se știe data exactă la care va ajunge Donald Trump.

ASEAN, în plan

Președintele american urmează să participe și la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). Acesta va avea loc între 26 și 28 octombrie în Malaezia.

Trump asista la semnarea unui acord de pace între Thailanda și Cambodgia.

Tensiune între China și SUA

Această călătorie are loc pe fondul unor tensiuni comerciale sporite între China și Statele Unite, în special în ceea ce privește taxele vamale.

A fost negociat un armistițiu fragil, dar președintele american a amenințat recent că va impune taxe vamale suplimentare de 100% asupra produselor chinezești care intră în Statele Unite.

Liderul american se declară nemulțumit de înăsprirea controalelor impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare.

Donald Trump și Xi Jinping

Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping urmează să se întâlnească în timpul summitului APEC.

Președintele american amenințase vineri că va anula întâlnirea. Cu toate acestea, secretarul trezoreriei a declarat miercuri că se așteaptă ca aceasta să aibă loc.

Tags:
Citește și...
Un vaccin „inteligent” cu nanoparticule ar putea antrena sistemul imunitar să respingă cancerul. Ce au descoperit oamenii de știință
Externe
Un vaccin „inteligent” cu nanoparticule ar putea antrena sistemul imunitar să respingă cancerul. Ce au descoperit oamenii de știință
Un susținător al lui Călin Georgescu, obligat să plătească daune în valoare de 1,4 miliarde de dolari. Gestul oribil făcut de conspiraționistul Alex Jones
Externe
Un susținător al lui Călin Georgescu, obligat să plătească daune în valoare de 1,4 miliarde de dolari. Gestul oribil făcut de conspiraționistul Alex Jones
Acuzații grave pe proprietatea familiei Schumacher. Un pilot australian, suspectat de viol
Externe
Acuzații grave pe proprietatea familiei Schumacher. Un pilot australian, suspectat de viol
Polițiștii de frontieră, uimiți de un document vechi de 40 de ani. Ce riscă șoferul ucrainean
Externe
Polițiștii de frontieră, uimiți de un document vechi de 40 de ani. Ce riscă șoferul ucrainean
Grecia se scumpește pentru turiști. Iată ce taxe doresc să introducă mai multe insule populare
Externe
Grecia se scumpește pentru turiști. Iată ce taxe doresc să introducă mai multe insule populare
NATO dă înapoi. Anunțul controversat al lui Mark Rutte
Externe
NATO dă înapoi. Anunțul controversat al lui Mark Rutte
Autoritățile ungare au depistat prima vulpe cu rabie din acest an. Exemplarul, pus pe seama României și Ucrainei
Externe
Autoritățile ungare au depistat prima vulpe cu rabie din acest an. Exemplarul, pus pe seama României și Ucrainei
Băuturile energizante, interzise minorilor sub 16 ani. Unde se aplică și ce efecte are noua regulă
Externe
Băuturile energizante, interzise minorilor sub 16 ani. Unde se aplică și ce efecte are noua regulă
Noua măsură adoptată de Kazahstan împotriva pedofililor. La ce vor fi supuși cu șase luni înainte de eliberarea din închisoare
Externe
Noua măsură adoptată de Kazahstan împotriva pedofililor. La ce vor fi supuși cu șase luni înainte de eliberarea din închisoare
Donald Trump, declarații despre Vladimir Putin. Ce crede cu adevărat președintele american despre războiul din Ucraina
Externe
Donald Trump, declarații despre Vladimir Putin. Ce crede cu adevărat președintele american despre războiul din Ucraina
Ultima oră
08:43 - Andreea Ibaka: „Picătura chinezească, cicălitoare de mică”. Cum se descrie soția lui Cabral
08:31 - Medicii avertizează! Gravidele influențate de internet își pun viața în pericol urmând sfaturi online
08:30 - Un vaccin „inteligent” cu nanoparticule ar putea antrena sistemul imunitar să respingă cancerul. Ce au descoperit oamenii de știință
07:31 - Răcire ușoară în majoritatea zonelor din țară. Iată cum va fi vremea astăzi
23:58 - Te trezești noapte de noapte în intervalul 02:00-03:00? Iată ce trebuie să știi!
23:56 - Patronii cer înghețarea salariului minim în 2026: „Puterea de cumpărare a salariaților a crescut în termeni reali”
23:25 - Rugăciunea pentru bolnavi. Ce să rostești, când te afli în suferință
23:14 - Idila dintre Justin Trudeau și Katy Perry e văzută ca o „criză a vârstei mijlocii”. Cum a reacționat fosta lui soție (VIDEO)
22:50 - Adaugi aceste două condimente în cafea? Medicii spun că efectul asupra inimii te poate surprinde
22:28 - Gigi Becali a povestit cum a comis o ilegalitate și a îndreptat-o: „Am zis că sunt hoț și nu vreau să fiu hoț. M-a mustrat conștiința”