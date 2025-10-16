Președintele Donald Trump va vizita Japonia la final de octombrie

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va vizita la sfârșitul lunii octombrie, înaintea unui summit APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) prevăzut în

Ce s-a întâmplat

Miercuri, secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat că liderul american, Donald Trump, va vizita Japonia la sfârșitul lunii octombrie.

„Președintele va efectuat o vizită în Japonia, apoi va călători în Coreea de Sud pentru summitul APEC, unde liderii vor avea o reuniune”, a declarat Scott Bessent în cursul unui eveniment la Washington, conform Agerpres.

Prima călătorie din ianuarie

Aceasta va fi prima sa călătorie în regiune de la revenirea la putere în ianuarie, într-o perioadă de incertitudine pentru Japonia. Liderii principali ai opoziției caută un candidat unic pentru funcția de prim-ministru pentru îndepărta partidul la putere.

Data summitului APEC este cunoscută. Evenimentul va avea loc pe 31 octombrie și 1 noiembrie. Cu toate acestea, încă nu se știe data exactă la care va ajunge Donald Trump.

ASEAN, în plan

Președintele american urmează să participe și la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). Acesta va avea loc între 26 și 28 octombrie în Malaezia.

Trump asista la semnarea unui acord de pace între Thailanda și Cambodgia.

Tensiune între China și SUA

Această călătorie are loc pe fondul unor tensiuni comerciale sporite între China și Statele Unite, în special în ceea ce privește taxele vamale.

A fost negociat un armistițiu fragil, dar președintele american a amenințat recent că va impune taxe vamale suplimentare de 100% asupra produselor chinezești care intră în Statele Unite.

Liderul american se declară nemulțumit de înăsprirea controalelor impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare.

Donald Trump și Xi Jinping

Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping urmează să se întâlnească în timpul summitului APEC.

Președintele american amenințase vineri că va anula întâlnirea. Cu toate acestea, secretarul trezoreriei a declarat miercuri că se așteaptă ca aceasta să aibă loc.