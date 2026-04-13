Iulia Petcu
13 apr. 2026, 19:36
Masoud Pezeshkian Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cum a reacționat Iranul
  2. Ce a spus Trump despre Papa Leon și cum a reacționat Suveranul Pontif

Un nou conflict verbal cu ecouri internaționale a izbucnit după declarațiile dure făcute de Donald Trump la adresa Papei Leon. Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a intervenit public și a condamnat mesajul fostului lider american.

Cum a reacționat Iranul

Masoud Pezeshkian i-a transmis luni un mesaj Suveranului Pontif pe rețelele sociale, unde a criticat direct atacul verbal lansat de Donald Trump. Liderul iranian a invocat respectul religios și a condamnat ceea ce a numit o insultă gravă.

„Condamn insulta adresată Excelenței Voastre, în numele marii națiuni a Iranului, și declar că profanarea lui Iisus, profet al păcii și fraternității, nu este acceptabilă pentru nicio persoană liberă. Vă doresc glorie de la Allah”, a declarat Masousd Pezeshkian în mesajul adresat Papei Leon pe platforma X. Mesajul pare să facă trimitere și la imaginea distribuită de Trump pe Truth Social, realizată cu inteligență artificială, în care apărea cu o aură divină în timp ce îl vindecă pe un bărbat rănit pe un pat de spital. Imagine pare să fi fost ștearsă între timp, potrivit Axios, relatează HotNews.

Reacțiile de la Teheran nu s-au oprit la mesajul președintelui. Mehdi Tabatabaei, adjunct pentru comunicare în cancelaria lui Pezeshkian, a comparat situația cu eliminarea ayatollahului Ali Khamenei.

„Când marele lider religios al lumii islamice este asasinat cu atâta îndrăzneală nerușinată, iar occidentalii privesc în tăcere, nu este surprinzător că ar recurge la asasinarea imaginii marelui lider al creștinilor lumii, Sanctitatea Sa Papa Leon”, a spus Tabatabaei, citat de CNN. Prin această declarație, oficialul iranian a legat disputa actuală de tensiunile majore dintre Iran, Statele Unite și Israel, deja aflate la cote ridicate.

Ce a spus Trump despre Papa Leon și cum a reacționat Suveranul Pontif

Duminică seară, Donald Trump a publicat un nou mesaj pe platforma sa, după criticile formulate de Papă privind războiul și imigrația.

„Papa Leon este SLAB în ceea ce privește criminalitatea și groaznic în politica externă”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, platforma sa de social media.

Declarația a stârnit reacții rapide, mai ales că Papa Leon este primul Suveran Pontif american din istorie și una dintre cele mai influente voci morale globale.

Papa Leon a ales un ton rezervat și a evitat confruntarea directă cu liderul american. Înaintea plecării spre Algeria, el a lăsat să se înțeleagă că își va continua pozițiile publice. „Nu vreau să intru într-o dezbatere cu el”, a declarat Papa Leon pentru Reuters.

