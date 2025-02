Președintele Macron îl va primi miercuri pe Ilie Bolojan la Paris / Prezența trupelor europene în Ucraina, în centrul dezbaterilor

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că va organiza miercuri o nouă întâlnire „cu mai multe state europene și non-europene” cu privire la Ucraina, cu scopul de a vorbi cu toți cei Douăzeci și șapte de membri până la sfârșitul săptămânii, a indicat el într-un interviu acordat mai multor cotidiene regionale, printre care Le Parisien, La Provence și Sud Ouest.

Palatul Elysée a precizat apoi că Emmanuel Macron îl va primi miercuri pe președintele interimar al României, Ilie Bolojan, și că vor participa apoi împreună la o „întâlnire informală de tip videoconferință” cu alți lideri a căror listă nu a fost încă dezvăluită, potrivit .

Potrivit presei franceze, prezența trupelor europene în Ucraina se află în centrul dezbaterilor.

Președintele american, chestionat de presă, s-a declarat și el „total în favoarea” prezenței în Ucraina a trupelor europene de menținere a păcii, subiect care îi dezbină pe europeni.

„Dacă vor să facă asta, este grozav. „Sunt total în favoarea acesteia”, a spus el, adăugând că „noi (Statele Unite) nu trebuie să-i trimitem acolo, pentru că, știți, suntem foarte departe”.

O idee căreia Rusia se opune ferm. „Am explicat astăzi că desfășurarea (în Ucraina) de trupe ale forțelor armate ale țărilor NATO, dar sub alt steag, sub steagul Uniunii Europene sau sub steaguri naționale, nu schimbă nimic.

„Acest lucru este desigur inacceptabil”, a spus Serghei Lavrov, în timp ce unele țări europene și Kiev propun ideea unor astfel de forțe pe teritoriul ucrainean pentru a garanta securitatea Ucrainei și respectarea unui viitor acord de încheiere a războiului.