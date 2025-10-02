Președintele Nicușor Dan a fost autorul unei noi gafe de protocol, de această dată la Copenhaga, în cadrul reuniunii informale a Consiliului European.

Ce gafă a făcut președintele Nicușor Dan în Danemarca

În momentul primirii sale de către regele și regina Danemarcei, președintele Nicușor Dan nu a știut dacă trebuie să se fotografieze sau nu cu cei doi. Nicușor Dan a sosit la recepția regală alături de președintele Franței, Emmanuel Macron.

În imaginile video, Nicușor Dan îi salută pe cei doi oficiali, Regele Frederic al X-lea și Regina Maria a Danemarcei, însă ulterior ezită să se apropie pentru realizarea fotografiei de grup.

În cele din urmă, Nicușor Dan este invitat cu politețe de regina Maria a Danemarcei să se apropie.

Nicușor Dan, din nou buimac, de data asta la Copenhaga. Nu știe dacă trebuie să facă sau nu poză cu cu Macron și oficialii Danezi și se învârte pe loc

Președintele României a publicat , care vor fi temele reuniunii informale a Coniliului European

Potrivit acestuia, vor fi discuţii despre întărirea apărării şi rezilienţei europene şi sprijinul acordat Ucrainei.

„(Sunt) La Copenhaga, pentru a participa la reuniunea informală a Consiliului European și la summitul Comunității Politice Europene, în vederea discutării unor modalități concrete de coordonare și consolidare a apărării și rezilienței comune europene, precum și a sprijinului nostru pentru Ucraina”, a scris Nicușor Dan pe contul său de X, unde a postat și o fotografie în care apare alături de premierul danez Mette Frederiksen.

Gafă de protocol la Timișoara

Nu este prima eroare de protocol comisă de președintele Dan. Aflat, marți, la Timișoara, de depunere de coroane din Piața Victoriei, președintele a dat să plece după salutul Gărzii de Onoare.

Și în acel moment, Dan a ezitat, neștiind ce să facă, până când a fost îndrumat de un reprezentant.