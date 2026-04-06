Președintele sud-coreean Lee Jae Myung și-a cerut scuze luni Phenianului pentru incidentul provocat de civili, care au trimis drone în Coreea de Nord în urmă cu câteva luni. Lee a calificat comportamentul acestora drept „iresponsabil” și a subliniat că guvernul său nu a avut intenția de a provoca tensiuni militare.

„Deși nu a fost intenția guvernului nostru, ne exprimăm regretul față de Coreea de Nord pentru tensiunile militare inutile provocate de actele iresponsabile și imprudente ale anumitor persoane”, a declarat președintele Lee Jae Myung într-o ședință de guvern.

Incidentul cu dronele

a anunțat în ianuarie că a doborât o dronă echipată cu „echipament de supraveghere” lângă orașul nord-coreean Kaesong, situat la câțiva kilometri de frontiera cu Sudul. Nord-coreea a avertizat că va răspunde „teribil” dacă vor mai apărea incursiuni similare din partea sud-coreeană. Trei civili sud-coreeni au fost puși sub acuzare pentru implicarea în acest incident, conform Agerpres.

„Un incident implicând drone civile, care nu ar fi trebuit să se producă, a avut loc sub această administrație și a fost confirmat că au fost implicați un responsabil al Serviciului Național de Informații și un soldat în serviciu activ”, a precizat Lee.

În septembrie, agenția oficială nord-coreeană KCNA acuza deja Coreea de Sud de trimiterea unei drone similare deasupra orașului Kaesong, afirmând că aceasta s-a prăbușit după ce a fost neutralizată prin bruiaj electronic.

Încercări de dialog între Seul și Phenian

Lee Jae Myung și-a exprimat încă de la preluarea mandatului intenția de a relua dialogul cu nordul, însă liderul nord-coreean Kim Jong Un a respins până acum orice deschidere, calificând Seulul drept „cel mai ostil inamic”.

„Dialogul rămâne important, dar trebuie să fie construit pe încredere și responsabilitate”, au declarat oficiali sud-coreeni.

Context istoric

Cele două state nu au semnat niciodată un tratat de pace după Războiul din Coreea (1950-1953), conflict încheiat printr-un armistițiu, iar tensiunile de la frontieră rămân o problemă constantă pentru Peninsula Coreeană.

Incidentul cu dronele evidențiază fragilitatea relațiilor și riscul escaladării conflictelor, chiar și în absența unor acțiuni oficiale din partea guvernelor.