Donald Trump amenință cu o eventuală a Iranului, în cazul în care nu se ajunge la un . În acest timp, negociatorii implicați în procesul de oprire a conflictului discută despre o încetare a focului pentru 45 de zile.

Între timp, a crescut luni peste pragul simbolic de 110 dolari pe baril pe pieţele asiatice. Comandamentul Forţei Navale al Corpului Gărzilor Revoluţionare (IRGC) a anunţat că Strâmtoarea Ormuz nu va mai reveni niciodată la situația anterioară conflictului, în special pentru Statele Unite şi Israel.

Donald Trump amenință cu invazia terestră în Iran

O invazie terestră în nu este exclusă, dacă nu se ajunge la un acord de încetare a focului, iar Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz. Donald Trump amenință cu desfășurarea de forțe la sol, într-un interviu acordat publicaţiei The Hill, relatează EFE. El a răspuns, astfel, unei întrebări venite din partea jurnaliștior care au dorit să știe dacă exclude trimiterea de forţe terestre în Iran.

Pe un ton contondent a răspuns sec: „Nu”. Duminică el a făcut presiuni asupra Teheranului un acord înainte de termenul limită pe care i l-a acordat. Altfel, a amenințat, armata americană va ataca infrastructura ţării.

„Oamenii normali ar face o înţelegere. Oamenii inteligenţi ar face o înţelegere. Dacă ar fi inteligenţi, ar face o înţelegere”, a declarat Trump publicaţiei citate.

El a mai spus pentru The Hill că nici un obiectiv de infrastructură nu va fi scutit de strategia de atac dacă nu se ajunge la un acord.

Casa Albă vizează infrastructura civilă iraniană

Donald Trump şi-a început ziua de duminică ameninţând Iranul cu „iadul” dacă nu redeschide Strâmtoarea Ormuz până marţi. El și-a extins ultimatumul către Teheran spunând că va ataca centralele electrice şi podurile Iranului.

„Marţi va fi în Iran Ziua Centralelor Electrice şi Ziua Podurilor, toate într-una singură. Nimic nu se va compara cu asta!!! Deschideţi Nenorocita de Strâmtoare, ticăloşi nebuni, sau veţi ajunge în Iad – VEŢI VEDEA! Slavă lui Allah”, a scris Trump pe contul său de socializare, Truth Social.

Iranul a răspuns ultimatumului spunând că strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă atunci când, „în conformitate cu un nou regim juridic, pagubele suferite de pe urma războiului impus vor fi compensate integral din veniturile obţinute din taxa de tranzit. Anunțul a fost făcut de Mehdi Tabatabaei, purtător de cuvânt al administraţiei prezidenţiale iraniene, pe platforma X.

Tabatabaei a adăugat că Trump a recurs la insulte „din disperare şi furie”, acuzându-l că răspândeşte războiul în întreaga regiune a Orientului Mijlociu.

Negocieri pentru o încetare a focului de 45 de zile

Negociatorii trimiși de Donald Trump, reprezentanții Iranului și un grup de mediatori regionali discută despre termenii unei eventuale încetări. Armistițiul ar trebui să dureze o perioadă de 45 de zile, ceea ce ar putea duce la o încetare permanentă a războiului, conform , care citează patru surse americane, israeliene şi regionale.

Mediatorii analizează termenii unui acord în două faze. Prima etapă ar fi o potenţială încetare a focului pentru 45 de zile, perioadă în care ar urma să fie negociată încheierea conflictului. Cea de-a doua etapă ar putea duce la un acord pentru încheierea războiului. Armistițiul de 45 de zile ar putea fi extins dacă ar fi nevoie de timp suplimentar pentru discuţii.

Negocierile se poartă sub presiune, având în vedere amenințările lui Trump cu distrugerea infrastructurii energetice iraniene. De altfel, misiunea Iranului la ONU a cerut duminică organizaţiei să acționeze imediat pentru a împiedica atacurile.

„Încă o dată, preşedintele Statelor Unite ameninţă deschis că va distruge infrastructura esenţială pentru supravieţuirea populaţiei civile din Iran”, au transmis reprezentanții misiunii pe platforma X.

Donald Trump, sfidat de IRGC

Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) a anunțat că tranzitul prin strâmtoarea Ormuz nu va reveni la situaţia anterioară, în special pentru SUA şi Israel, potrivit presei iraniene. Declarațiile vin după amenințările lui Donald Trump. Potrivit sursei iraniene, Forţa Navală finalizează pregătirile operaţionale pentru planul anunţat de autorităţile iraniene pentru noua ordine în Golful Persic.

Închiderea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial, este una dintre consecinţele războiului care a început la 28 februarie. Agenţia de ştiri Fars, care are legături cu IRGC, a relatat că 15 nave au traversat Strâmtoarea Ormuz cu permisiunea Iranului duminică. Potrivit relatării, traficul maritim este cu 90% mai mic decât înainte de începerea războiului.

Anterior, o comisie parlamentară iraniană a aprobat taxe de tranzit navelor care traversează această importantă cale navigabilă. Aceste taxe trebuie plătite în moneda naţională a Iranului. Legea introduce o interdicţie de tranzit pentru Statele Unite şi Israel, dar și restricţii pentru ţările care participă la sancţiuni unilaterale împotriva Iranului.

Prețul barilului de petrol a sărit de 110 dolari

Preţul petrolului a crescut luni peste pragul simbolic de 110 dolari pe baril pe pieţele asiatice, după ce Donald Trump a ameninţat că va viza infrastructura vitală iraniană.

„Nu există semne credibile de detensionare a conflictului iranian (…). Riscurile geopolitice rămân principalul factor care influenţează sentimentul pieţei. Deşi rămâne de văzut dacă retorica belicoasă (a lui Trump) se va dovedi în cele din urmă a fi un alt episod de tensiuni extreme, ameninţările continue la adresa infrastructurii critice iraniene menţin riscurile de escaladare la un nivel ridicat, fără nicio perspectivă de dezescaladare credibilă”, observă Lloyd Chan, analist la banca MUFG.

Bursa de la Tokyo, una dintre puţinele pieţe deschise în Asia în lunea Paştelui, era în creştere, informează AFP. În jurul orei 02:00 GMT, cotaţia ţiţeiului WTI, referinţa americană, a crescut cu 0,35%, ajungând la 111,93 dolari pe baril în timp ce ţiţeiul Brent, referinţa globală, a câştigat 1,57%, ajungând la 110,74 dolari pe baril.

Perturbarea fluxurilor de petrol şi gaze naturale durează de mai bine de o lună şi a dus deja la creşterea preţurilor la benzină şi motorină. Multe state se confruntă cu o penurie de carburanți. În Statele Unite, preţul de vânzare se apropie treptat de nivelul record, stabilit în iunie 2022, în primele luni ale invaziei ruseşti a Ucrainei.