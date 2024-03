Prima reacție a lui Klaus Iohannis, după atacul din Odesa, unde erau Zelenski şi premierul Greciei: România îşi exprimă deplina solidaritate cu poporul ucrainean şi reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina, atât timp cât este nevoie

Preşedintele României, Klaus Iohannis, condamnă ferm atacul Rusiei de la Odesa, din timpul întâlnirii preşedintelui Ucrainei, , cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis.

„Condamn ferm atacul de la Odesa din timpul reuniunii preşedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski cu premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis. România îşi exprimă deplina solidaritate cu poporul ucrainean şi reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina, atât timp cât este nevoie”, a scris Klaus Iohannis, pe reţeaua X.

I strongly condemn the attack in Odessa during the meeting of 🇺🇦 President & 🇬🇷 PM . We express our🇷🇴 full solidarity with the Ukrainian people and we reaffirm our unwavering support for UA for as long as it takes.

