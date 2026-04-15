Acasa » Externe » Prima reacție a lui Trump după ce Orban a pierdut alegerile din Ungaria. Ce spune despre Peter Magyar

Traian Avarvarei
15 apr. 2026, 09:14
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Ce crede Donald Trump despre Peter Magyar
  2. Ce a spus Vance după ce Orban a pierdut alegerile

Președintele american Donald Trump a declarat că nu e îngrijorat de înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria și crede că Peter Magyar, „noul tip”, va face „treabă bună” ca premier.

Ce crede Donald Trump despre Peter Magyar

Donald Trump i-a explicat jurnalistului Jonathan Karl de la ABC News de ce nu e îngrijorat că apropiatul său, Viktor Orban, a pierdut alegerile din Ungaria.

Trump a spus că Peter Magyar oricum provine din același partid cu Orban, deci au viziuni similare asupra problemei migrației.

„Cred că noul tip va face treabă bună, e un om de treabă”, a declarat liderul de la Casa Albă, potrivit unei postări pe X a jurnalistului Jonathan Karl.

Trump a mai spus că nu știe dacă prezența sa la Budapesta, în locul vicepreședintelui JD Vance, ar fi făcut vreo diferență: „Era mult în spate. Nu m-am implicat prea mult în campania asta. Totuși, Viktor e un om bun”.

Ce a spus Vance după ce Orban a pierdut alegerile

JD Vance, care s-a deplasat până la Budapesta pentru a-i face campanie lui Viktor Orban, a declarat că îl întristează rezultatul votului.

„Mă întristează că a pierdut (…) dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu următorul prim-ministru ungar”, a declarat vicepreședintele american.

JD Vance îi dă lecții de teologie Papei Leon: „Să fie atent când vorbește” (VIDEO)
Externe
JD Vance îi dă lecții de teologie Papei Leon: „Să fie atent când vorbește” (VIDEO)
Scandal diplomatic în Asia. Coreea de Nord atacă Japonia după „Cartea albastră”
Externe
Scandal diplomatic în Asia. Coreea de Nord atacă Japonia după „Cartea albastră”
Ambasadorul Israelului în SUA atacă Franța: „Nu au nicio influență pozitivă” în negocierile cu Libanul
Externe
Ambasadorul Israelului în SUA atacă Franța: „Nu au nicio influență pozitivă” în negocierile cu Libanul
Pedro Sánchez promite statut legal pentru sute de mii de migranți. Cine poate aplica și până când
Externe
Pedro Sánchez promite statut legal pentru sute de mii de migranți. Cine poate aplica și până când
NASA plătește enorm pentru drumul istoric spre lună. Ce costuri ascunde misiunea Artemis 2
Externe
NASA plătește enorm pentru drumul istoric spre lună. Ce costuri ascunde misiunea Artemis 2
Oana Țoiu, discuție cu ministrul de externe al Pakistanului despre Strâmtoarea Ormuz și tensiunile din Orientul Mijlociu: „Putem contribui şi noi la soluţii”
Externe
Oana Țoiu, discuție cu ministrul de externe al Pakistanului despre Strâmtoarea Ormuz și tensiunile din Orientul Mijlociu: „Putem contribui şi noi la soluţii”
Trump anunță reluarea negocierilor cu Iranul. O nouă rundă de discuții programată în următoarele zile la Islamabad
Externe
Trump anunță reluarea negocierilor cu Iranul. O nouă rundă de discuții programată în următoarele zile la Islamabad
Grecia înăsprește regulile pentru turiști în sezonul estival. Ce amenzi pot goli bugetul de vacanță
Externe
Grecia înăsprește regulile pentru turiști în sezonul estival. Ce amenzi pot goli bugetul de vacanță
Două drone militare în derivă, neutralizate de echipe bulgare la Marea Neagră. Unde au avut loc intervențiile
Externe
Două drone militare în derivă, neutralizate de echipe bulgare la Marea Neagră. Unde au avut loc intervențiile
Ungaria vizată de acuzații de spionaj. Comisia Europeană pregătește raportul după ancheta în cazul comisarului Oliver Varhelyi
Externe
Ungaria vizată de acuzații de spionaj. Comisia Europeană pregătește raportul după ancheta în cazul comisarului Oliver Varhelyi
09:21 - Inteligența artificială spune „da” prea des. Adevărul care îi îngrijorează pe specialiști
09:07 - Atac cibernetic masiv în Europa: Hackerii ruși au spart inclusiv mailuri ale armatei române
08:52 - JD Vance îi dă lecții de teologie Papei Leon: „Să fie atent când vorbește” (VIDEO)
08:48 - Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
08:40 - Scandal diplomatic în Asia. Coreea de Nord atacă Japonia după „Cartea albastră”
08:22 - RO-Alert și F-16 ridicate de urgență. Ce s-a întâmplat în această dimineață în Tulcea
08:20 - Vecinii, deranjați de partida de amor a doi ieșeni: „Domnule iubit, o bateți, o violați, ce naiba îi faceți de urlă în ultimul hal?” (FOTO)
08:08 - Ambasadorul Israelului în SUA atacă Franța: „Nu au nicio influență pozitivă” în negocierile cu Libanul
07:30 - Noii șefi ai marilor parchete își încep mandatele. Mesajul transmis de Nicușor Dan către procurori
23:59 - Incendiul devastator într-un bloc social. Primăria Constanța caută soluții pentru persoanele rămase fără locuință