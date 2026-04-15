Președintele american Donald Trump a declarat că nu e îngrijorat de înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria și crede că Peter Magyar, „noul tip”, va face „treabă bună” ca premier.

Ce crede Donald Trump despre Peter Magyar

Donald Trump i-a explicat jurnalistului Jonathan Karl de la ABC News de ce nu e îngrijorat că apropiatul său, Viktor Orban, a pierdut alegerile din Ungaria.

Trump a spus că Peter Magyar oricum provine din același partid cu Orban, deci au asupra problemei migrației.

„Cred că noul tip va face treabă bună, e un om de treabă”, a declarat liderul de la Casa Albă, potrivit unei postări pe X a jurnalistului Jonathan Karl.

Trump a mai spus că nu știe dacă prezența sa la Budapesta, în locul vicepreședintelui JD Vance, ar fi făcut vreo diferență: „Era mult în spate. Nu m-am implicat prea mult în campania asta. Totuși, Viktor e un om bun”.

In a conversation earlier today, President Trump told me he was not concerned about Viktor Orban's loss in Hungary – and that he likes incoming PM „I think the new man's going to do a good job — he's a good man." He said he didn't know if it would have made a… — Jonathan Karl (@jonkarl)

Ce a spus Vance după ce Orban a pierdut alegerile

JD Vance, care s-a deplasat până la Budapesta pentru a-i face campanie lui Viktor Orban, a declarat că rezultatul votului.

„Mă întristează că a pierdut (…) dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu următorul prim-ministru ungar”, a declarat vicepreședintele american.