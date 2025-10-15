Guvernul de centru-dreapta își propune să transforme piața muncii din Grecia într-una dintre cele mai „flexibile” din Europa. Muncitorii din fabrici, casierii și personalul hotelier din Grecia ar putea lucra în curând în ture mai lungi, țara urmând să devină primul membru al UE care introduce oficial ziua de muncă de 13 ore pentru sectorul privat.

De ce a introdus Grecia săptămâna de lucru de șase zile

Parlamentul urmează să voteze miercuri legea controversată, care a determinat organizarea mai multor proteste la nivel național. În ciuda opoziției tot mai mari din partea sindicatelor și a partidelor de opoziție, se așteaptă ca proiectul de lege să fie adoptat fără probleme cu voturile partidului de guvernământ Noua Democrație.

De la preluarea puterii în 2019, guvernul de centru-dreapta a transformat piața muncii din Grecia în ceea ce consideră a fi una dintre cele mai „flexibile” din Europa. Începând cu iulie 2024, unii angajați pot fi rugați să lucreze după un program de șase zile. Pentru cea de-a șasea zi lucrată ar trebui să primească un plus de 40% la obișnuit. Din această categorie de angajați fac parte muncitorii din industrie, comerț cu amănuntul, agricultură și unele sectoare de servicii. Măsura a fost justificată de îmbătrânirea și scăderea populației din Grecia, precum și de o lipsă majoră de lucrători calificați.

Ce alte reguli, pe lângă ziua de muncă de 13 ore, prevede noua legislație din Grecia

Noua legislație prevede că angajații pot lucra până la 13 ore pe zi, nu mai mult de 37,5 zile pe an. Totodată, nu trebuie să depășească 48 de ore de muncă pe săptămână, potrivit .

Legislația ar introduce, de asemenea, o opțiune pentru fragmentarea concediului anual în mai mult de două părți pe parcursul anului. Din proiectul de lege fac parte și programe săptămânale flexibile, contracte de două zile și angajări rapide prin intermediul unei aplicații.

Ce spune ministrul grec al Muncii despre ziua de muncă de 13 ore

Ministerul Muncii a declarat că ziua de lucru de 13 ore ar trebui să fie pur voluntară. Însă, sindicatele susțin că angajații sunt în dezavantaj în negocierile cu angajatorul. Regula tinde să fie încălcată cu atât mai mult cu cât țara nu are o tradiție a inspecțiilor la locul de muncă.

Ministrul Muncii, Niki Kerameus, susține noua legislație, argumentând că aceasta „dă un impuls sectorului privat” și „întărește angajații”.

„Expresia «zi de muncă de 13 ore» implică faptul că vom lucra cu toții 13 ore în fiecare zi, tot anul. Este adevărat? Se poate întâmpla în fiecare zi? Nu, este răspunsul. Se poate întâmpla până la 37 de zile pe an sau trei zile pe lună. În al doilea rând, necesită acordul angajatului”, a declarat ea într-un interviu acordat marți.

Kerameus a subliniat în repetate rânduri că un angajat nu poate fi concediat pentru că refuză să accepte noile reguli.

Oponenții noii legi au criticat guvernul pentru dereglementarea relațiilor de muncă. Alte reproșuri au fost referitoare la creșterea nesiguranței locului de muncă și perturbarea echilibrului dintre viața profesională și cea personală.

„Simplul fapt că discutăm un astfel de proiect de lege este inacceptabil. Este rușinos, este înapoiat”, a declarat parlamentarul Efi Achtsioglou. „Este de neconceput ca în 2025 să dezbatem încă dacă să legiferăm o zi de muncă de 13 ore.”

Pe ce loc se afla salariile din Grecia în topul UE

Salariile din Grecia rămân printre cele mai mici din UE. Mulți greci sunt nevoiți să aibă două locuri de muncă pentru a acoperi costul vieții în creștere, în special costurile ridicate ale locuințelor. Unul din cinci greci lucrează mai mult de 45 de ore pe săptămână, cea mai mare rată din Uniunea Europeană, conform Eurostat. Datele OCDE arată că Grecia este pe locul cinci la nivel mondial în ceea ce privește numărul anual de ore lucrate în 2023. Este urmată de Columbia, Mexic, Costa Rica și Chile.

Cu toate astea, țara este penultima în UE în ceea ce privește puterea de cumpărare. Aproape jumătate din gospodării nu pot să își permită necesitățile de bază, potrivit Comitetului European pentru Drepturi Sociale.