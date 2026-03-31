Acasa » Externe » Primarii de extremă dreaptă din Franța, acuzați de „trădare” după ce au dat jos steagul Uniunii Europene de pe instituții. Cum răspunde guvernul francez (VIDEO)

Primarii de extremă dreaptă din Franța, acuzați de „trădare” după ce au dat jos steagul Uniunii Europene de pe instituții. Cum răspunde guvernul francez (VIDEO)

Iulia Petcu
31 mart. 2026, 22:22
Primarii de extremă dreaptă din Franța, acuzați de „trădare” după ce au dat jos steagul Uniunii Europene de pe instituții. Cum răspunde guvernul francez (VIDEO)
sursa foto: X/ @jnbarrot
Cuprins
  1. De ce critică guvernul francez această decizie
  2. Ce au făcut concret primarii din extrema dreaptă
  3. Cum se leagă această dispută de contextul internațional

Mai mulți primari francezi din extrema dreaptă au decis să îndepărteze steagul Uniunii Europene de pe clădirile publice. Gestul a declanșat reacții dure la nivel guvernamental și a reaprins dezbaterea despre identitatea europeană.

De ce critică guvernul francez această decizie

Ministrul de externe Jean-Noël Barrot a condamnat ferm inițiativa primarilor afiliați partidului Adunarea Națională, calificând gestul drept o abatere gravă. Reacția sa vine după ce mai multe administrații locale au renunțat la simbolurile europene.

„Primarii din partidul Adunarea Națională au decis să retragă steagul european de pe fațada primăriilor. Aceasta reprezintă o trădare a identității noastre.

Uniunea Europeană este ceea ce și-a dorit Franța. Ea ne reprezintă. Pentru a asigura pacea. Pentru a ne păstra independența în fața presiunii crescânde exercitate de imperii.”, a scris ministrul pe X.

El a argumentat că identitatea europeană și cea națională coexistă și se întăresc reciproc, într-un context global marcat de competiții geopolitice intense.

Ce au făcut concret primarii din extrema dreaptă

După alegerile municipale recente, în urma cărora extrema dreaptă a câștigat zeci de mandate, mai mulți primari au trecut la acțiuni simbolice. În unele orașe, steagul UE a fost înlocuit cu drapelul național sau eliminat complet, relatează Antena3.

În Carcassonne, primarul Christophe Barthès a publicat un videoclip în care îndepărtează steagul european de pe primărie. „Jos steagurile europene de la primărie. Să facă loc steagurilor franceze” , a scris el.

Gesturi similare au fost observate și în alte localități, unde noii edili au ales să expună exclusiv simboluri naționale în spațiile administrative. Aceste acțiuni au fost prezentate ca o reafirmare a suveranității.

Cum se leagă această dispută de contextul internațional

Ministrul francez a plasat această controversă într-un cadru mai larg, marcat de tensiuni globale între marile puteri. El a avertizat că Europa oferă o alternativă strategică între influențele dominante la nivel mondial.

„Conflictul dintre superputerile chineză și americană se intensifică pe zi ce trece. El ne amenință suveranitatea și prosperitatea”, mai spune ministrul.

În acest sens, oficialul a descris simbolul european drept o expresie a valorilor democratice și a dorinței de autonomie. „Acest steag este cel al unei speranțe posibile: este steagul libertății, al justiției și al democrației.”

Citește și...
Statele Unite cer aliaților să intervină în Strâmtoarea Ormuz. Pentagonul ia distanță de tratatul NATO
Externe
Statele Unite cer aliaților să intervină în Strâmtoarea Ormuz. Pentagonul ia distanță de tratatul NATO
Doar 63 cm lățime și totuși locuibilă. Cum arată cea mai îngustă casă din lume (VIDEO)
Externe
Doar 63 cm lățime și totuși locuibilă. Cum arată cea mai îngustă casă din lume (VIDEO)
Sărutarea mâinii fără consimțământ, considerată agresiune sexuală în Spania. Decizie istorică a Curții Supreme
Externe
Sărutarea mâinii fără consimțământ, considerată agresiune sexuală în Spania. Decizie istorică a Curții Supreme
Confruntare decisivă în Ungaria. Cum se prezintă Viktor Orban şi Peter Magyar înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie
Externe
Confruntare decisivă în Ungaria. Cum se prezintă Viktor Orban şi Peter Magyar înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie
Donald Trump refuzat la Varșovia. Polonia respinge ideea trimiterii unui sistem Patriot în Orientul Mijlociu
Externe
Donald Trump refuzat la Varșovia. Polonia respinge ideea trimiterii unui sistem Patriot în Orientul Mijlociu
Un sat din Franța a găsit o soluție neașteptată. A înscris cinci vaci la școală, ca să nu se închidă o clasă. Ce a spus primarul
Externe
Un sat din Franța a găsit o soluție neașteptată. A înscris cinci vaci la școală, ca să nu se închidă o clasă. Ce a spus primarul
Scad nașterile, dar crește populația. Cum schimbă imigrația Italia
Externe
Scad nașterile, dar crește populația. Cum schimbă imigrația Italia
Pe Donald Trump l-au lăsat nervii. După refuzurile venite din Europa, liderul de la Casa Albă a izbucnit „Statele Unite vor ține minte. Descurcați-vă singuri!”
Externe
Pe Donald Trump l-au lăsat nervii. După refuzurile venite din Europa, liderul de la Casa Albă a izbucnit „Statele Unite vor ține minte. Descurcați-vă singuri!”
ULTIMĂ ORĂ: Polonia refuză cererea SUA de dislocare a bateriilor Patriot în Orientul Mijlociu. Trump primește refuz după refuz din Europa
Externe
ULTIMĂ ORĂ: Polonia refuză cererea SUA de dislocare a bateriilor Patriot în Orientul Mijlociu. Trump primește refuz după refuz din Europa
Un elev de 15 ani a deschis focul într-o școală din Argentina: un mort și opt răniți
Externe
Un elev de 15 ani a deschis focul într-o școală din Argentina: un mort și opt răniți
Ultima oră
22:14 - Ridicarea blocadei în Strâmtoarea Ormuz ar trebui negociată de europeni. Cum comentează Traian Băsescu speculațiile despre o retragere americană din Orientul Mijlociu (VIDEO)
22:03 - Costurile pentru întreținerea câinilor explodează. Tot mai mulți stăpâni plătesc mai mult decât pentru ei înșiși: „Toate prețurile au sărit în sus”
21:46 - Analiza lui Băsescu pe războiul din Orientul Mijlociu. America riscă să iasă umilită din cauza lui Trump VIDEO
21:44 - Țigările se scumpesc din nou de la 1 aprilie. Cu cât crește acciza și ce prevede ordinul oficial am Ministerului Finanțelor
21:27 - „Au început să te fure pe față!” Practica din restaurantele din România care a scandalizat internetul
21:13 - Guvernul aprobă semnarea acordului UE-Mercosur. Ce presupune acordul și care sunt pașii următori
20:42 - Val de scumpiri după războiul din Iran. Produsele care costă acum cu 50% mai mult
20:39 - Guvernul intervine pentru mii de salariați. Lucrătorii de la Liberty, Romaero şi Damen își vor primi restanțele salariale
20:21 - FIFA confirmă programul Iranului la Cupa Mondială, în ciuda tensiunilor internaționale. Cum se vor disputa meciurile în Statele Unite
20:19 - Şeful Autorităţii Rutiere Române, reţinut de DNA. Procurorii i-au găsit peste 500.000 de euro în locuință UPDATE