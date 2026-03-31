Mai mulți primari francezi din extrema dreaptă au decis să îndepărteze steagul Uniunii Europene de pe clădirile publice. Gestul a declanșat reacții dure la nivel guvernamental și a reaprins dezbaterea despre identitatea europeană.

De ce critică guvernul francez această decizie

Ministrul de externe Jean-Noël Barrot a condamnat ferm inițiativa primarilor afiliați partidului Adunarea Națională, calificând gestul drept o abatere gravă. Reacția sa vine după ce mai multe administrații locale au renunțat la simbolurile europene.

„Primarii din partidul Adunarea Națională au decis să retragă steagul european de pe fațada primăriilor. Aceasta reprezintă o trădare a identității noastre.

Uniunea Europeană este ceea ce și-a dorit Franța. Ea ne reprezintă. Pentru a asigura pacea. Pentru a ne păstra independența în fața presiunii crescânde exercitate de imperii.”, a scris ministrul pe X.

Des maires du Rassemblement National ont décidé de retirer le drapeau européen du fronton de leur mairie. C’est une trahison de ce que nous sommes. L’Union européenne, c’est la France qui l’a voulue. C’est nous. Pour garantir la paix. Pour préserver notre indépendance face à la… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot)

El a argumentat că identitatea europeană și cea națională coexistă și se întăresc reciproc, într-un context global marcat de competiții geopolitice intense.

Ce au făcut concret primarii din extrema dreaptă

După alegerile municipale recente, în urma cărora extrema dreaptă a câștigat zeci de mandate, mai mulți primari au trecut la acțiuni simbolice. În unele orașe, steagul UE a fost înlocuit cu drapelul național sau eliminat complet, relatează Antena3.

În Carcassonne, primarul Christophe Barthès a publicat un videoclip în care îndepărtează steagul european de pe primărie. „Jos steagurile europene de la primărie. Să facă loc steagurilor franceze” , a scris el.

Dehors les drapeaux européens à la mairie ! Place aux drapeaux français 🇫🇷 — Christophe Barthès (@BarthesChristop)

Gesturi similare au fost observate și în alte localități, unde noii edili au ales să expună exclusiv simboluri naționale în spațiile administrative. Aceste acțiuni au fost prezentate ca o reafirmare a suveranității.

Cum se leagă această dispută de contextul internațional

Ministrul francez a plasat această controversă într-un cadru mai larg, marcat de tensiuni globale între marile puteri. El a avertizat că Europa oferă o alternativă strategică între influențele dominante la nivel mondial.

„Conflictul dintre superputerile chineză și americană se intensifică pe zi ce trece. El ne amenință suveranitatea și prosperitatea”, mai spune ministrul.

În acest sens, oficialul a descris simbolul european drept o expresie a valorilor democratice și a dorinței de autonomie. „Acest steag este cel al unei speranțe posibile: este steagul libertății, al justiției și al democrației.”