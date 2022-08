Primele imagini cu muniția românească primită de soldații ucraineni (VIDEO)

Soldații ucraineni au primit muniție românească, arată o înregistrare video postată pe rețelele sociale. Este vorba despre obuze fabricate de Romarm anul acesta.

Administratorii contului de Twitter ”Ukraine Weapons Tracker” susțin că obuzul este încărcat într-un obuzier autopropulsat 2S1 Gvozdika cu o turelă de 122 de milimetri, informează

Potrivit site-ului Romarm, obuzele de 122 de milimetri au o greutate de 21,76 kilograme. În funcție de arma care le folosește, ele pot lovi ținte la o distanță maximă de 15 290 de metri.

: An uncommon look inside a Ukrainian 2S1 Gvozdika 122mm self-propelled howitzer- showing that the vehicle is loaded with HE-FRAG ammunition made by 🇷🇴Romarm in 2022.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)