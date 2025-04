Primele imagini cu Papa Francisc în sicriu. Corpul neînsuflețit a fost depus în capela reşedinţei Santa Marta

Vaticanul a dat publicității primele în care Papa Francisc apare în sicriu, pregătit pentru înmormântare. Suveranul Pontif a murit luni, la ora locală 7.35, la vârsta de 88 de ani.

În cele câteva fotografii difuzate marţi dimineaţă papa Francisc apare într-un sicriu deschis, în capela reşedinţei Santa Marta, unde a locuit. Sicriul este flancat de doi membri ai Gărzii Elveţiene Pontificale, transmite AFP. Papa poartă o mitră albă şi casulă roşie, iar în mâini are un rozariu.

Fotografia şi imaginile video au fost realizate luni seară, după punerea în sicriu a trupului papei, care a încetat din viaţă în urma unui accident vascular cerebral.

După ce a petrecut mai mult de cinci săptămâni în spital pentru o criză de pneumonie dublă, medicii i-au transmis Papei Francisc că are nevoie de două luni de odihnă. Liderul Bisericii Catolice nu le-a dat ascultare și a continuat să lucreze până la sfârșit, potrivit .

lies in rest in the chapel of Santa Marta where he celebrated Mass most mornings. (Vatican Media photos)

