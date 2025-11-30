B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Prințul Archie și Prințesa Lilibet, apariție rară alături de Harry și Meghan. Cum au fost surprinși înainte de Ziua Recunoștinței

Prințul Archie și Prințesa Lilibet, apariție rară alături de Harry și Meghan. Cum au fost surprinși înainte de Ziua Recunoștinței

B1.ro
30 nov. 2025, 14:21
Prințul Archie și Prințesa Lilibet, apariție rară alături de Harry și Meghan. Cum au fost surprinși înainte de Ziua Recunoștinței
Cuprins
  1. Cu, au contribuit Prințul Archie și Prințesa Lilibet la activitatea caritabilă
  2. Ce valori încearcă Meghan și Harry să le insufle copiilor

Prințul Archie, în vârstă de 6 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 4 ani, s-au alăturat părinților lor într-o acțiune caritabilă desfășurată în Los Angeles. Fundația Archewell, deținută de Harry și Meghan, a colaborat cu Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA) pentru pregătirea unor mese ce urmau să ajungă la comunitatea locală.

Cu, au contribuit Prințul Archie și Prințesa Lilibet la activitatea caritabilă

OBKLA este o bucătărie non-profit administrată de comunitatea din Los Angeles, care oferă peste 70.000 de mese hrănitoare în fiecare an pentru locuitorii aflați în dificultate. În timpul voluntariatului lor, echipa Archewell a ajutat la ambalarea meselor ce urmau să ajungă la oamenilor.

Fotografiile de la eveniment îi arată pe Archie și Lili alăturându-se părinților lor pe linia de ambalare. Cei mici au rulat bile de aluat, iar produsul finit a fost surprins într-o fotografie și postată pe Instagram Stories de Meghan Markle, alături de mesajul „Show up, do good! (n.r. „Fi prezent, fă lucruri bune”)”.

În alte imagini, Harry este surprins în timp ce pregătește mâncare. Meghan îl urmărea atentă, ținând-o de mână pe Lilibet. Amândoi au purtat șepci inscripționate „Archewell”. Meghan a completat ținuta cu un șorț asortat, iar Harry – cu un halat OBKLA, potrivit People.

Ce valori încearcă Meghan și Harry să le insufle copiilor

Invitată într-un podcast la începutul acestui an, Meghan a vorbit despre valorile pe care ea și Harry încearcă să le insufle copiilor. Cei doi își doresc ca Archie și Lilibet să crească cu sentimentul de responsabilitate și simț civic, să înțeleagă cât de important este să contribui în comunitatea din care faci parte.

În acest sens, la reședința lor din Montecito, cuplul a construit celor doi copii ai săi un mic stand unde pot „vinde” legumele cultivate în propria lor grădină.

„Cultivăm multe legume, iar ceea ce vreau să înțeleagă copiii este… grădinăritul îi învață răbdarea, îi învață să își prețuiască mâncarea. Încep de la sămânță, o urmăresc cum crește, așteaptă. Apoi îi întreb: «Vreți să vindeți recolta? Vreți să o împărțiți cu comunitatea?»”, a povestit Meghan în podcastul Aspire with Emma Grede, pe 17 iunie.

„Cred că este esențial ca copiii — mai ales cei care cresc într-un mediu privilegiat — să înțeleagă valoarea lucrurilor. Așa cum învață bunele maniere, trebuie să învețe și să aibă grijă de ceea ce îi înconjoară”.

Tags:
Citește și...
Ce ascundea planul de pace negociat de Rusia și SUA. Terminarea războiului din Ucraina, pe locul doi în topul priorităților lui Trump
Externe
Ce ascundea planul de pace negociat de Rusia și SUA. Terminarea războiului din Ucraina, pe locul doi în topul priorităților lui Trump
A murit legendarul dramaturg Sir Tom Stoppard, la vârsta de 88 de ani
Externe
A murit legendarul dramaturg Sir Tom Stoppard, la vârsta de 88 de ani
O alertă cu bombă a provocat evacuarea sediului France Télévisions și întreruperea transmisiunii Franceinfo (VIDEO)
Externe
O alertă cu bombă a provocat evacuarea sediului France Télévisions și întreruperea transmisiunii Franceinfo (VIDEO)
Donald Trump a transmis un avertisment ferm. Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis”
Externe
Donald Trump a transmis un avertisment ferm. Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis”
Cutremur la vârful puterii din Ucraina: demisie în biroul lui Zelenski și acuzații de deturnare a miliarde de dolari din ajutorul extern
Externe
Cutremur la vârful puterii din Ucraina: demisie în biroul lui Zelenski și acuzații de deturnare a miliarde de dolari din ajutorul extern
„Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic”. Ideile bizare promovate de armata nord-coreeană soldaților trimiși să lupte în Ucraina
Externe
„Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic”. Ideile bizare promovate de armata nord-coreeană soldaților trimiși să lupte în Ucraina
Jurnaliștii uneia dintre cele mai mari țări din Europa au intrat în grevă: „Ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani”. Ce schimbări cer patronatelor
Externe
Jurnaliștii uneia dintre cele mai mari țări din Europa au intrat în grevă: „Ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani”. Ce schimbări cer patronatelor
Donald Trump va grația un fost președinte condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. „A fost tratat foarte urât și nedrept”
Externe
Donald Trump va grația un fost președinte condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. „A fost tratat foarte urât și nedrept”
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Externe
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
Externe
Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
Catalin Drula
Ultima oră
16:46 - Spitalul Municipal Câmpina a oprit internările din cauza lipsei apei potabile: „Singurul sector total nefuncțional în momentul de față este sterilizarea”
16:20 - Gabriel Oprea, președintele UMPMV, mesaj de 1 Decembrie: „România are nevoie, mai mult decât oricând, de unitate si de un sistem de securitate puternic”
16:03 - Tehnologia schimbă modul în care românii își decorează casele. Cât costă un brad cu lumini incorporate
16:02 - Ciprian Ciucu – omul din spatele primarului
15:16 - Andreea Bălan răspunde zvonurilor potrivit cărora tatăl ei nu a fost invitat la nunta cu Victor Cornea: „Nașul Temișan mă va conduce la altar”
14:43 - Hubert Thuma, gest simbolic înainte de Ziua Națională. Președintele CJ Ilfov a mers în vizită la un veteran din cel de-Al Doilea Război Mondial: „L-am felicitat și i-am lăsat un mic dar, drept prețuire”
13:45 - Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Ce s-a găsit pe o linie pe tren din județul Caraș-Severin
13:09 - Alimentul pe care Mihaela Bilic îl recomandă folosit în cât mai multe preparate: „O alternativă pentru carne”
12:38 - Prefectul județului Prahova: „Apele Române ne-au asigurat că alimentarea cu apă nu este în pericol în timpul lucrărilor de la barajul Paltinu” / Câte localități sunt afectate și când s-ar putea remedia problema
12:07 - Superstiții mai puțin cunoscute de Sfântul Andrei. Ce pot face fetele singure pentru a-și afla „ursitul”