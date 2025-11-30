Prințul Archie, în vârstă de 6 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 4 ani, s-au alăturat părinților lor într-o acțiune caritabilă desfășurată în Los Angeles. Fundația Archewell, deținută de Harry și Meghan, a colaborat cu Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA) pentru pregătirea unor mese ce urmau să ajungă la comunitatea locală.

Cu, au contribuit Prințul Archie și Prințesa Lilibet la activitatea caritabilă

OBKLA este o non-profit administrată de comunitatea din Los Angeles, care oferă peste 70.000 de mese hrănitoare în fiecare an pentru locuitorii aflați în dificultate. În timpul voluntariatului lor, echipa Archewell a ajutat la ambalarea meselor ce urmau să ajungă la oamenilor.

Fotografiile de la eveniment îi arată pe Archie și Lili alăturându-se părinților lor pe linia de ambalare. Cei mici au rulat bile de aluat, iar produsul finit a fost surprins într-o fotografie și postată pe Instagram Stories de Meghan Markle, alături de mesajul „Show up, do good! (n.r. „Fi prezent, fă lucruri bune”)”.

În alte imagini, Harry este surprins în timp ce pregătește mâncare. Meghan îl urmărea atentă, ținând-o de mână pe Lilibet. Amândoi au purtat șepci inscripționate „Archewell”. Meghan a completat ținuta cu un șorț asortat, iar Harry – cu un halat OBKLA, potrivit .

Ce valori încearcă Meghan și Harry să le insufle copiilor

Invitată într-un podcast la începutul acestui an, Meghan a vorbit despre valorile pe care ea și Harry încearcă să le insufle copiilor. Cei doi își doresc ca Archie și Lilibet să crească cu sentimentul de responsabilitate și simț civic, să înțeleagă cât de important este să contribui în comunitatea din care faci parte.

În acest sens, la reședința lor din Montecito, cuplul a construit celor doi copii ai săi un mic stand unde pot „vinde” legumele cultivate în propria lor grădină.

„Cultivăm multe legume, iar ceea ce vreau să înțeleagă copiii este… grădinăritul îi învață răbdarea, îi învață să își prețuiască mâncarea. Încep de la sămânță, o urmăresc cum crește, așteaptă. Apoi îi întreb: «Vreți să vindeți recolta? Vreți să o împărțiți cu comunitatea?»”, a povestit Meghan în podcastul Aspire with Emma Grede, pe 17 iunie.

„Cred că este esențial ca copiii — mai ales cei care cresc într-un mediu privilegiat — să înțeleagă valoarea lucrurilor. Așa cum învață bunele maniere, trebuie să învețe și să aibă grijă de ceea ce îi înconjoară”.