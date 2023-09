Prințul Harry face noi dezvăluiri într-un documentar Netflix: „Totul a ieșit la iveală”

într-un documentar Netflix numit „Inima Invictus”, aducând din nou în discuție lipsa de sprijin pe care a simțit-o la întoarcerea din Afganistan și trauma asociată cu moartea mamei sale, prințesa Diana, care nu a fost discutată.

Prințul Harry și-a lansat seria „Inima Invictus” pe Netflix

, și-a lansat seria „Inima Invictus” pe Netflix, în care lucrează alături de veterani de război. Meghan Markle apare în documentar pentru o scurtă perioadă. Harry a dezvăluit că a conștientizat traumele legate de moartea mamei sale, Prințesa Diana, abia după întoarcerea sa din război.

„Uite, pot să vorbesc doar în numele experienței mele personale, turul meu în Afganistan în 2012, când am zburat cu Apaches, undeva după aceea a avut loc o destrămare, iar declanșatorul pentru mine a fost, de fapt, întoarcerea din Afganistan.

Dar lucrurile care au început să iasă la iveală erau din 1997, de la vârsta de 12 ani, când mi-am pierdut mama la o vârstă atât de fragedă, trauma pe care am avut-o nu am fost niciodată conștient de ea, nu s-a discutat niciodată, nu am vorbit cu adevărat despre ea – și am reprimat-o așa cum ar fi făcut majoritatea tinerilor, dar totul a ieșit la iveală”, a declarat prințul Harry.

Meghan Markle are doar apariții trecătoare

Meghan Markle apare doar sporadic în documentar, dar există un moment din culise în care o vedem încercând să îl calmeze pe Harry înainte de un eveniment. Cu delicatețe, ea îl sprijină pe soțul ei într-un moment în care acesta se simte copleșit de emoții înainte de a susține un discurs crucial la Gala Salute to Freedom din New York, conform okmagazine.ro, citata de .