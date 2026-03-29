Donald Trump l-a atacat pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, într-un discurs pe care l-a susținut la un eveniment public din Miami.

Donald Trump, mesaj umilitor pentru prințul saudit

Prințul moștenitor saudit, , supranumit MBS, este considerat un apropiat al familiei Trump, prin prisma afacerilor pe care le derulează și a investițiilor comune. Cu toate acestea, Donald Trump aproape l-a insultat într-un discurs public pe care l-a avut la Miami, la Forumul de Investiţii , susţinut financiar de .

El a început prin a-l descrie pe Mohammed bin Salman drept „un mare om”, cu care a „ţesut legături” de-a lungul anilor. În acest context, a amintit de o întrevedere privată pe care au avut-o și despre discuția purtată.

„El are puţin timp, m-a primit şi mi-a spus «ştii, este incredibil. Acum un an eraţi o ţară moartă. Acum sunteţi cea mai importantă ţară don lume». Nu credea că se va întâmpla acest lucru, nu credea că va trebui să mă pupe-n fund («kissing my ass»). Credea că are de-a face cu alt preşedinte american ratat, cu o ţară în declin, dar acum trebuie să fie amabil cu mine. Spuneţi-i-o”, a declarat Trump, în fața investitorilor.

US President Donald Trump has claimed that Saudi Arabia’s Crown Prince, Mohammed bin Salman, is „kissing his ass” during a speech at an investment summit in Miami — Middle East Eye (@MiddleEastEye)

Arabia Saudită cer continuarea războiului cu Iranul

Donald Trump a făcut aceste declarații în actualul context al din . Arabia Saudită este una dintre țările care susțin ofensiva americnaă împotriva Iranului. De altfel, potrivit unor informații care circulau la începutul conflictului, șeful de la Casa Albă ar fi declanșat războiul influențat de Mohammed bin Salman și de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Până la aceste declarații, se știa că relația dintre Trump și prințul moștenitor saudit este dintre cele mai bune.

Cu atât mai mult cu cât șeful de la Casa Albă a organizat un dineu somptuos, în noiembrie 2025, în contextul unei vizite a moștenitorului saudit la Washington.