Externe » Prințul moștenitor saudit, umilit de Donald Trump. Ce i-a transmis într-un eveniment public

Prințul moștenitor saudit, umilit de Donald Trump. Ce i-a transmis într-un eveniment public

Adrian Teampău
29 mart. 2026, 21:46
Donald Trump și Mohammed bin Salman Sursa foto: Captura X
  1. Donald Trump, mesaj umilitor pentru prințul saudit
  2. Arabia Saudită cer continuarea războiului cu Iranul

Donald Trump l-a atacat pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, într-un discurs pe care l-a susținut la un eveniment public din Miami.

Donald Trump, mesaj umilitor pentru prințul saudit

Prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman, supranumit MBS, este considerat un apropiat al familiei Trump, prin prisma afacerilor pe care le derulează și a investițiilor comune. Cu toate acestea, Donald Trump aproape l-a insultat într-un discurs public pe care l-a avut la Miami, la Forumul de Investiţii FII Priority, susţinut financiar de Arabia Saudită.

El a început prin a-l descrie pe Mohammed bin Salman drept „un mare om”, cu care a „ţesut legături” de-a lungul anilor. În acest context, a amintit de o întrevedere privată pe care au avut-o și despre discuția purtată.

„El are puţin timp, m-a primit şi mi-a spus «ştii, este incredibil. Acum un an eraţi o ţară moartă. Acum sunteţi cea mai importantă ţară don lume». Nu credea că se va întâmpla acest lucru, nu credea că va trebui să mă pupe-n fund («kissing my ass»). Credea că are de-a face cu alt preşedinte american ratat, cu o ţară în declin, dar acum trebuie să fie amabil cu mine. Spuneţi-i-o”, a declarat Trump, în fața investitorilor.

Arabia Saudită cer continuarea războiului cu Iranul

Donald Trump a făcut aceste declarații în actualul context al războiului din Orientul Mijlociu. Arabia Saudită este una dintre țările care susțin ofensiva americnaă împotriva Iranului. De altfel, potrivit unor informații care circulau la începutul conflictului, șeful de la Casa Albă ar fi declanșat războiul influențat de Mohammed bin Salman și de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Până la aceste declarații, se știa că relația dintre Trump și prințul moștenitor saudit este dintre cele mai bune.

Cu atât mai mult cu cât șeful de la Casa Albă a organizat un dineu somptuos, în noiembrie 2025, în contextul unei vizite a moștenitorului saudit la Washington.

