B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”

Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”

B1.ro
21 oct. 2025, 21:54
Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Când i-ar fi mărturisit Prințul William planul său Regelui Charles
  2. Cum și-ar fi justificat Prințul William planul de a-i deposeda pe Harry și Meghan de titlurile regale
  3. Ce l-ar fi sfătuit Kate pe Prințul William

O sursă apropiată de Familia Regală susține că Prințul William are în plan să-i deposeteze de titlurile regale pe Harry și soția acestuia, Meghan Markle. Fiul cel mare al Regelui Charles ar urma să folosească drept exemplu și justificare retragerea privilegiilor Prințului Andrew, fratele Regelui Charles. 

Când i-ar fi mărturisit Prințul William planul său Regelui Charles

Moștenitorul tronului, în vârstă de 43 de ani, i-ar fi mărturisit planul său Regelui Charles și consilierilor săi în timpul șederii la Balmoral, din această vară. Ideea i-ar fi venit Prințului William după ce s-a Familia Regală a stabilit deposedarea Prințului William de titlurile sale nobile, după noi acuzații privind legătura sa cu Jeffrey Epstein.

„Din exterior, Balmoral părea o destinație regală obișnuită – plimbări, grătare și mese confortabile în familie”, a declarat o sursă din interiorul palatului, potrivit Radar Online. „Dar în privat, discuții majore erau în desfășurare. William este convins că monarhia nu poate evolua cât timp Harry și Meghan dețin încă titluri.

Ceea ce s-a întâmplat cu Andrew i-a arătat că este timpul pentru o pauză definitivă”.

Cum și-ar fi justificat Prințul William planul de a-i deposeda pe Harry și Meghan de titlurile regale

Harry și-au păstrat titlurile de Duce și Ducesă de Sussex după ce s-au retras de la îndatoririle regale, în 2020. Deși, teoretic, încă dețin titlurile de Alteță Regală, au fost de acord să nu le folosească. De altfel, copiii lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, au obținut titluri regale când Charles a devenit rege în 2022.

„William a spus clar că este vorba despre protejarea viitorului monarhiei”, a afirmat o altă sursă. „El respectă cu adevărat modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew – a fost greu, dar decizia corectă și a arătat că nimeni, indiferent de statut, nu este deasupra Coroanei. El consideră că același principiu ar trebui să se aplice și lui Harry și Meghan. Nu este vorba de răzbunare, ci de conservare”.

Ducele de York a fost deposedat de titlurile regale și militare în 2022, pe fondul acuzațiilor de agresiune sexuală civilă. Decizia Regelui de a-i retrage lui Andrew onorurile rămase a venit după ce acesta a fost numit într-un nou val de acuzații legate de cazul Epstein. Consilierii au afirmat că măsura Regele Charles a avut ca scop „evitarea producerii unor daune suplimentare instituției”.

„Lui William, acțiunea împotriva lui Andrew i-a întărit, se pare, hotărârea de a aplica măsuri similare familiei Sussex. William consideră sancționarea lui Harry și Meghan ca fiind ultima mișcare crucială pentru a proteja viitorul monarhiei”, a afirmat o sursă. „Ceea ce s-a întâmplat cu Andrew a dovedit că luarea unor măsuri ferme câștigă respectul public. William vrea să demonstreze că este dispus să ia decizii dificile, chiar și atunci când aceste decizii îi afectează aproapele”.

Ce l-ar fi sfătuit Kate pe Prințul William

Dar surse din interior spun că Kate Middleton, în vârstă de 43 de ani, și-a îndemnat soțul să acționeze cu prudență.

„Kate îl iubește pe William și crede pe deplin în viziunea sa mai amplă”, a afirmat un prieten de familie. „Dar ea l-a avertizat că, dacă va îi va retrage titlurile lui Harry, nu va putea reveni asupra deciziei. Lui Kate îi vine natural să menține o atmosferă de pace oriunde și știe că această mișcare a lui Willian ar putea șterge orice șansă de a repara relația dintre frați”.

Aceeași sursă a adăugat: „William consideră căderea lui Andrew atât ca pe un avertisment, cât și ca pe o șansă de a îndrepta lucrurile. El crede că monarhia nu mai poate supraviețui cu standarde duble. Dacă titlurile trebuie să aibă o valoare reală, atunci aceleași reguli trebuie să se aplice tuturor – fără excepții”. 

Tags:
Citește și...
Casa Albă susține că Trump și Putin nu se vor întâlni „în viitorul apropiat”. Ce anunț a făcut Kremlinul
Externe
Casa Albă susține că Trump și Putin nu se vor întâlni „în viitorul apropiat”. Ce anunț a făcut Kremlinul
Alegeri în Țările de Jos. Extrema dreaptă domină în preferințele electoratului
Externe
Alegeri în Țările de Jos. Extrema dreaptă domină în preferințele electoratului
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisul de conducere. Decizia va fi implementată în România
Externe
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisul de conducere. Decizia va fi implementată în România
O pacientă cu boala Parkinson a cântat la clarinet în timpul unei operații pe creier (VIDEO)
Externe
O pacientă cu boala Parkinson a cântat la clarinet în timpul unei operații pe creier (VIDEO)
O femeie de 101 ani și-a propus să trăiască 103 ani pentru a-și „învinge” soțul. Care sunt sfaturile ei pentru o viață longevivă
Externe
O femeie de 101 ani și-a propus să trăiască 103 ani pentru a-și „învinge” soțul. Care sunt sfaturile ei pentru o viață longevivă
Protestele Generației Z. Cine sunt tinerii care protestează în lumea întreagă și ce vor
Externe
Protestele Generației Z. Cine sunt tinerii care protestează în lumea întreagă și ce vor
Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit
Externe
Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit
De câte ori s-a contrazis singur Trump pe tema războiului rus în Ucraina. Cum a virat brusc de la mesaje pro-Kiev la mesaje în avantajul Moscovei și invers
Externe
De câte ori s-a contrazis singur Trump pe tema războiului rus în Ucraina. Cum a virat brusc de la mesaje pro-Kiev la mesaje în avantajul Moscovei și invers
Alegătorii olandezi au fost avertizați. De ce nu ar trebui să ceară sfaturi electorale inteligenței artificiale
Externe
Alegătorii olandezi au fost avertizați. De ce nu ar trebui să ceară sfaturi electorale inteligenței artificiale
Au visat să se stabilească în Bulgaria, însă acum regretă. Ce spun doi pensionari despre viața de acolo
Externe
Au visat să se stabilească în Bulgaria, însă acum regretă. Ce spun doi pensionari despre viața de acolo
Ultima oră
21:54 - Etanolul ar putea fi declarat substanță periculoasă în Uniunea Europeană. Cum ar putea fi afectate produsele de igienă
21:46 - Raportul INSEMEX cu privire la explozia din Rahova: Conducta exterioară, fisurată. Cine e vinovat: „Lucrurile iau o direcție destul de clară” (VIDEO)
21:46 - Îndulcitorul care ajută la creșterea părului. Descoperirea care dă speranțe bărbaților cu chelie
21:30 - Mara Bănică, terorizată de un admirator obsesiv. Bărbatul și-a recâștigat libertatea la scurt timp după arest
21:14 - Top 5 mașini ideale de oraș, în 2025: Consum mic și confort maxim. Ce să verifici înainte să faci achiziția
21:13 - Casa Albă susține că Trump și Putin nu se vor întâlni „în viitorul apropiat”. Ce anunț a făcut Kremlinul
21:06 - Alegeri în Țările de Jos. Extrema dreaptă domină în preferințele electoratului
20:47 - Românii ar putea primi 20 de bani pentru fiecare litru de motorină. Ce prevede noua propunere a Ministerului Finanțelor
20:47 - Sorin Grindeanu, avertisment pentru Bolojan, după ce a plecat de la ședința coaliției: „Premierul va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”
20:38 - Parlamentul European schimbă regulile pentru permisul de conducere. Decizia va fi implementată în România