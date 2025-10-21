O sursă apropiată de Familia Regală susține că Prințul William are în plan să-i deposeteze de titlurile regale pe Harry și soția acestuia, Meghan Markle. Fiul cel mare al Regelui Charles ar urma să folosească drept exemplu și justificare retragerea privilegiilor Prințului Andrew, fratele Regelui Charles.

Când i-ar fi mărturisit Prințul William planul său Regelui Charles

Moștenitorul tronului, în vârstă de 43 de ani, i-ar fi mărturisit planul său Regelui Charles și consilierilor săi în timpul șederii la Balmoral, din această vară. Ideea i-ar fi venit Prințului William după ce s-a Familia Regală a stabilit deposedarea Prințului William de titlurile sale nobile, după noi acuzații privind legătura sa cu .

„Din exterior, Balmoral părea o destinație regală obișnuită – plimbări, grătare și mese confortabile în familie”, a declarat o sursă din interiorul palatului, potrivit . „Dar în privat, discuții majore erau în desfășurare. William este convins că monarhia nu poate evolua cât timp Harry și Meghan dețin încă titluri.

Ceea ce s-a întâmplat cu Andrew i-a arătat că este timpul pentru o pauză definitivă”.

Cum și-ar fi justificat Prințul William planul de a-i deposeda pe Harry și Meghan de titlurile regale

Harry și-au păstrat titlurile de Duce și Ducesă de Sussex după ce s-au retras de la îndatoririle regale, în 2020. Deși, teoretic, încă dețin titlurile de Alteță Regală, au fost de acord să nu le folosească. De altfel, copiii lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, au obținut titluri regale când Charles a devenit rege în 2022.

„William a spus clar că este vorba despre protejarea viitorului monarhiei”, a afirmat o altă sursă. „El respectă cu adevărat modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew – a fost greu, dar decizia corectă și a arătat că nimeni, indiferent de statut, nu este deasupra Coroanei. El consideră că același principiu ar trebui să se aplice și lui Harry și Meghan. Nu este vorba de răzbunare, ci de conservare”.

Ducele de York a fost deposedat de titlurile regale și militare în 2022, pe fondul acuzațiilor de agresiune sexuală civilă. Decizia Regelui de a-i retrage lui Andrew onorurile rămase a venit după ce acesta a fost numit într-un nou val de acuzații legate de cazul Epstein. Consilierii au afirmat că măsura Regele Charles a avut ca scop „evitarea producerii unor daune suplimentare instituției”.

„Lui William, acțiunea împotriva lui Andrew i-a întărit, se pare, hotărârea de a aplica măsuri similare familiei Sussex. William consideră sancționarea lui Harry și Meghan ca fiind ultima mișcare crucială pentru a proteja viitorul monarhiei”, a afirmat o sursă. „Ceea ce s-a întâmplat cu Andrew a dovedit că luarea unor măsuri ferme câștigă respectul public. William vrea să demonstreze că este dispus să ia decizii dificile, chiar și atunci când aceste decizii îi afectează aproapele”.

Ce l-ar fi sfătuit Kate pe Prințul William

Dar surse din interior spun că Kate Middleton, în vârstă de 43 de ani, și-a îndemnat soțul să acționeze cu prudență.

„Kate îl iubește pe William și crede pe deplin în viziunea sa mai amplă”, a afirmat un prieten de familie. „Dar ea l-a avertizat că, dacă va îi va retrage titlurile lui Harry, nu va putea reveni asupra deciziei. Lui Kate îi vine natural să menține o atmosferă de pace oriunde și știe că această mișcare a lui Willian ar putea șterge orice șansă de a repara relația dintre frați”.

Aceeași sursă a adăugat: „William consideră căderea lui Andrew atât ca pe un avertisment, cât și ca pe o șansă de a îndrepta lucrurile. El crede că monarhia nu mai poate supraviețui cu standarde duble. Dacă titlurile trebuie să aibă o valoare reală, atunci aceleași reguli trebuie să se aplice tuturor – fără excepții”.