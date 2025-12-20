B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Prințul William și-a dus fiul la o organizație caritabilă vizitată de prințesa Diana, acum 32 de ani (FOTO)

Prințul William și-a dus fiul la o organizație caritabilă vizitată de prințesa Diana, acum 32 de ani (FOTO)

Ana Beatrice
21 dec. 2025, 00:01
Prințul William și-a dus fiul la o organizație caritabilă vizitată de prințesa Diana, acum 32 de ani (FOTO)
Sursa Foto: X.com - @KensingtonRoyal
Cuprins
  1. Ce însemnătate are această vizită pentru prințul William
  2. Cum s-a desfășurat vizita celor doi la organizația caritabilăpri

Prințul William și-a dus fiul cel mare la o organizație caritabilă din Londra, care sprijină persoanele fără adăpost. Aceeași organizație a fost vizitată, în urmă cu 32 de ani, și de prințesa Diana. Gestul lor a fost făcut public sâmbătă, 20 decembrie, de Palatul Kensington.

Ce însemnătate are această vizită pentru prințul William

Vizita a avut o încărcătură emoțională puternică pentru prințul William. Mama sa, prințesa Diana, îl dusese în același loc când avea doar 11 ani. Acea experiență l-a inspirat mai târziu să creeze un program dedicat combaterii fenomenului persoanelor fără adăpost.

De această dată, emoția a fost dublată și de momentul trăit de prințul George. În timpul vizitei la centrul caritabil The Passage, el a semnat în cartea de oaspeți chiar pe pagina unde, cu ani în urmă, semnase și Diana. Prințesa a murit în 1997, în urma unui accident de mașină la Paris, iar atunci William avea doar 15 ani.

Cum s-a desfășurat vizita celor doi la organizația caritabilăpri

George, în vârstă de 12 ani, și-a pus șorțul și a intrat în bucătărie alături de tatăl său. Cei doi au ajutat la pregătirea mesei pentru persoanele nevoiașe. Cei doi au așezat mâncarea în tăvi de copt și au lucrat alături de personalul centrului. Pe tot parcursul activității au zâmbit și au păstrat o atmosferă caldă și relaxată. Apoi, s-au mutat în zona de servire, unde au pus șervețelele și biscuiții de Crăciun pe mese.

„Pentru Prinţul de Wales era important să împărtăşească cu prinţul George activitatea organizaţiei The Passage şi să petreacă timp alături de echipă, participând la activităţi de voluntariat”, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului Kensington.

„Amândoi s-au bucurat foarte mult să întâlnească personalul, voluntarii şi beneficiarii serviciilor, precum şi să afle mai multe despre activitatea organizaţiei caritabile.”

