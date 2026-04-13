Prințul William și Kate Middleton își reduc temporar aparițiile publice pentru a petrece o lună cu copiii

Prințul William și Kate Middleton se retrag temporar din activitățile publice pentru aproximativ o lună, perioadă care coincide cu vacanța școlară a copiilor lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Decizia Prințului William și a lui de a reduce aparițiile publice pentru aproximativ o lună este prezentată ca o pauză planificată, centrată pe familie.

Programul intens recent a inclus ceremonii publice, deplasări oficiale și întâlniri instituționale în diverse regiuni, ceea ce a determinat o perioadă de activitate susținută la nivel public.

Reducerea temporară a angajamentelor urmărește să ofere cuplului timp pentru a se organiza în jurul etapelor educaționale ale copiilor lor.

Unde vor petrece perioada de pauză?

În perioada de pauză, este de așteptat ca reședința de la Anmer Hall, situată pe domeniul Sandringham, să devină principalul loc de retragere al familiei. Anmer Hall a fost utilizată în mod repetat pentru perioade de liniște și izolare de agitația mediatică și instituțională, oferind un cadru mai privat pentru activități familiale.

Pauza este sincronizată cu vacanța școlară a copiilor — Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis — astfel încât familia să petreacă timp împreună fără constrângerile calendarului oficial. Această alegere reflectă o rutină deja stabilită în ultimii ani privind echilibrul între îndatoririle regale și viața privată.

Această perioadă de retragere temporară nu este interpretată ca o retragere din , ci ca o ajustare planificată a programului, integrată în modul lor de funcționare pe termen lung. Activitatea publică va fi reluată după încheierea vacanței școlare, odată cu revenirea la programul obișnuit de angajamente oficiale.