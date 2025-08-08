B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Probleme în vestiarul Barcelonei: Lamine Yamal și Lewandowski, sancționați de UEFA. Hansi Flick, suspendat în Europa

Probleme în vestiarul Barcelonei: Lamine Yamal și Lewandowski, sancționați de UEFA. Hansi Flick, suspendat în Europa

Răzvan Adrian
08 aug. 2025, 18:49
Probleme în vestiarul Barcelonei: Lamine Yamal și Lewandowski, sancționați de UEFA. Hansi Flick, suspendat în Europa
Colaj B1 TV / Sursa: Hepta.ro

Clubul FC Barcelona trece printr-o o perioadă plină de tensiuni pe plan european, după ce UEFA a sancționat atât doi dintre cei mai importanți jucători, cât și stafful tehnic, pentru încălcări ale regulamentului antidoping și abateri de comportament, potrivit presei spaniole.

Cuprins:

  • Cum au încălcat Lamine Yamal și Lewandowski regulile antidoping
  • Ce suspendare a primit Handsi Flick
  • Cum va fi vara pentru clubul spaniol

Cum au încălcat Lamine Yamal și Lewandowski regulile antidoping

Doi dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei, Lamine Yamal și Robert Lewandowski, au fost amendați de UEFA cu câte 5,000 de euro fiecare, după ce au ignorat obligațiile de după meci legate de testele antidoping.

Concret, cei doi jucători nu s-au prezentat la control, așa cum este prevăzut în regulament, și nu au urmat indicațiile oficialului UEFA, prezent și el la procedură. Comportamentul acestora a fost calificat drept „o încălcare a protocolului antidoping, iar sancțiunea a fost transmisă prin intermediul presei spaniole Marca.

Ce suspendare a primit Handsi Flick

Tehnicianul german Hansi Flick și asistentul său Marcus Sorg au fost suspendați pentru primul meci european al Barcelonei din sezonul următor și vor trebui să plătească câte 20.000 de euro fiecare, din cauza unei abateri disciplinare.

UEFA a menționat „încălcarea principiilor generale de conduită” și „violarea normelor de comportament”, fără a oferi detalii complete despre circumstanțe.

Presa spaniolă speculează că sancțiunile ar putea fi legate de „protestele vehemente ale băncii tehnice” împotriva arbitrajului, în semifinala pierdută de catalani în fața lui Inter, în sezonul trecut de Champions League.

Cum va fi vara pentru clubul spaniol

Aceste sancțiuni se adaugă altor probleme financiare și disciplinare cu care Barcelona se confruntă în această vară.

Clubul a fost deja sancționat cu 15 milioane de euro pentru încălcarea regulilor „Financial Fair Play”, sumă ce ar putea ajunge la 60 de milioane dacă anumite condiții nu sunt respectate în sezonul următor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Heidi Klum, despre căsnicie, maternitate și revenirea în forță: „Nu m-am ascuns niciodată”
Externe
Heidi Klum, despre căsnicie, maternitate și revenirea în forță: „Nu m-am ascuns niciodată”
Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum
Externe
Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum
Actrița din „Grey’s Anatomy”, confruntată cu o boală autoimună. Ce simptome are aceasta
Externe
Actrița din „Grey’s Anatomy”, confruntată cu o boală autoimună. Ce simptome are aceasta
Timpul a stat pe loc pentru un tată dispărut acum 28 de ani. Corpul său a fost găsit intact într-un ghețar din Pakistan
Externe
Timpul a stat pe loc pentru un tată dispărut acum 28 de ani. Corpul său a fost găsit intact într-un ghețar din Pakistan
Putin vrea să discute față în față cu Trump. Ce țară este favorită pentru a se întâlni
Externe
Putin vrea să discute față în față cu Trump. Ce țară este favorită pentru a se întâlni
Prețurile alimentelor au atins un nou vârf istoric, după doi ani de scădere. Ce alimente propulsează indicele FAO din luna iulie
Externe
Prețurile alimentelor au atins un nou vârf istoric, după doi ani de scădere. Ce alimente propulsează indicele FAO din luna iulie
O româncă de 20 de ani droga și jefuia bătrâni în Italia. Avea la ea o seringă cu urme de substanță halucinogenă când a fost prinsă de polițiști
Externe
O româncă de 20 de ani droga și jefuia bătrâni în Italia. Avea la ea o seringă cu urme de substanță halucinogenă când a fost prinsă de polițiști
Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
Externe
Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
Amenzi de sute de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroporturi
Externe
Amenzi de sute de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroporturi
Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump
Externe
Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump
Ultima oră
22:01 - O femeie a fost înjunghiată în plină stradă, în București. Reacția martorilor, de-a dreptul halucinantă
21:56 - După trupa Paraziții, nici trupa Vama NU va participa la ediția din acest an de la UNTOLD. Motivul pentru care s-au retras: „Ne pare rău!”
21:52 - Heidi Klum, despre căsnicie, maternitate și revenirea în forță: „Nu m-am ascuns niciodată”
21:32 - Bujduveanu anunță că s-a economisit 1 milion de euro pe an la buget, după ce au scăzut salariile directorilor și indemnizațiile membrilor din consiliile de administraţie: “Era aberant ca un director să aibă un salariu de 40.000 de lei” (VIDEO)
21:30 - România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de telefon. Vara, timpul petrecut în fața ecranelor crește semnificativ
21:21 - Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum
21:05 - Stelian Bujduveanu anunță că aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică” (VIDEO)
20:57 - A trecut o lună de când Emil Gânj este căutat. Ce spun localnicii din Mureș, speriați că individul ar putea acționa din nou
20:48 - Radu Drăgușin își ia adio de la Son Heung-Min cu un mesaj emoționant pe Instagram. Căpitanul sud-coreean a părăsit Tottenham și va juca în MLS, la Los Angeles FC
20:39 - Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese: „E un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”