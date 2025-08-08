Clubul FC Barcelona trece printr-o o perioadă plină de tensiuni pe plan european, după ce UEFA a sancționat atât doi dintre cei mai importanți jucători, cât și stafful tehnic, pentru încălcări ale regulamentului antidoping și abateri de comportament, potrivit

Cum au încălcat Lamine Yamal și Lewandowski regulile antidoping

Doi dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei, Lamine Yamal și Robert Lewandowski, au fost amendați de UEFA cu câte 5,000 de euro fiecare, după ce au ignorat obligațiile de după meci legate de testele antidoping.

Concret, cei doi jucători nu s-au prezentat la control, așa cum este prevăzut în regulament, și nu au urmat indicațiile oficialului , prezent și el la procedură. Comportamentul acestora a fost calificat drept „o încălcare a protocolului ”, iar sancțiunea a fost transmisă prin intermediul presei spaniole .

Ce suspendare a primit Handsi Flick

Tehnicianul german Hansi Flick și asistentul său Marcus Sorg au fost suspendați pentru primul meci european al Barcelonei din sezonul următor și vor trebui să plătească câte 20.000 de euro fiecare, din cauza unei abateri disciplinare.

UEFA a menționat „încălcarea principiilor generale de conduită” și „violarea normelor de comportament”, fără a oferi detalii complete despre circumstanțe.

Presa spaniolă speculează că sancțiunile ar putea fi legate de „protestele vehemente ale băncii tehnice” împotriva arbitrajului, în semifinala pierdută de catalani în fața lui Inter, în sezonul trecut de Champions League.

Cum va fi vara pentru clubul spaniol

Aceste sancțiuni se adaugă altor probleme financiare și disciplinare cu care Barcelona se confruntă în această vară.

Clubul a fost deja sancționat cu 15 milioane de euro pentru încălcarea regulilor „Financial Fair Play”, sumă ce ar putea ajunge la 60 de milioane dacă anumite condiții nu sunt respectate în sezonul următor.