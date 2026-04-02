SUA, fără trei portavioane active. Marina Statelor Unite se confruntă cu o situație complicată, mai exact, trei dintre portavioanele sale vor fi, simultan, indisponibile sau în curs de retragere temporară din serviciu.

Potrivit analizei publicate de , această situație ridică semne de întrebare privind capacitatea de reacție a SUA, într-un moment în care tensiunile internaționale sunt ridicate.

Care sunt cele trei portavioane afectate

În martie 2026, a ajuns în Split, Croația, pentru reparații, după un incendiu izbucnit pe 12 martie în zona spălătoriei, în timpul unei misiuni. În incident au fost răniți membri ai echipajului și a forțat Marina SUA să retragă din operațiuni cel mai nou portavion al său, în plină campanie militară împotriva Iranului.

În același timp, USS Harry S. Truman urmează să intre, în iunie 2026, într-un proces de realimentare și modernizare complexă (RCOH), o perioadă de mentenanță care se întinde pe mai mulți ani și care ar putea dura cel puțin până în 2029.

Între timp, USS John C. Stennis este deja indisponibil de câțiva ani, după ce a intrat în propriul program RCOH în 2021.

Asta înseamnă că trei portavioane, dintre care unul este cel mai nou și mai avansat din flotă, sunt fie scoase din uz, fie pe cale să devină indisponibile.

Într-un moment în care Statele Unite susțin operațiuni navale legate de conflictul cu Iranul și, în același timp, încearcă să mențină descurajarea la nivel global, o astfel de indisponibilitate simultană nu este deloc ideală. Situația afectează direct numărul de portavioane pe care Marina le poate desfășura efectiv și viteza de reacție în caz de criză, dar pune și presiune suplimentară pe restul flotei.

Ce rol aveau cele trei portavioane

USS Gerald R. Ford este prima navă din clasa Ford, cel mai avansat tip de portavion construit vreodată de Statele Unite. A intrat în serviciu în 2017 și este proiectat să genereze un număr mai mare de misiuni aeriene decât portavioanele din clasa Nimitz, folosind în același timp cu câteva sute de oameni mai puțin.

Nava transportă aproximativ 75 de aeronave, inclusiv F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Hawkeye și elicoptere MH-60, și poate susține peste 5.000 de persoane în timpul desfășurării.

USS Harry S. Truman este un portavion din clasa Nimitz, intrat în serviciu în 1998. Procesul RCOH prin care urmează să treacă reprezintă o modernizare majoră unică în viața navei, care include realimentarea reactoarelor nucleare și actualizarea sistemelor principale de luptă și suport. Acest proces este esențial, deoarece portavioanele din această clasă sunt proiectate pentru aproximativ 50 de ani de serviciu, fiind necesară o astfel de intervenție la jumătatea duratei de viață.

USS John C. Stennis se află deja în plin proces RCOH, început în mai 2021 la șantierul naval Newport News – singurul din SUA capabil să efectueze realimentarea și modernizarea portavioanelor nucleare.

Fiecare dintre aceste nave dețin un element esențial: Ford reprezintă viitorul flotei, iar Truman și Stennis sunt componente de bază ale forței actuale.

De ce contează mentenanța portavioanelor

USS Gerald R. Ford nu era programat pentru o revizie majoră de lungă durată, dar operase deja peste ciclul normal de desfășurare și se apropia de o perioadă de mentenanță amânată.

Nava a fost trimisă în misiune în iunie 2025, iar până în martie 2026 petrecuse aproximativ 9 luni pe mare. Vicepreședintele operațiunilor navale, amiralul Jim Kilby, avertizase că desfășurarea ar fi putut ajunge la 11 luni, mult peste durata standard de 6-7 luni.

Această prelungire a fost problematică deoarece portavionul și grupul său de luptă aveau deja nevoie de lucrări de mentenanță. Întârzierea a afectat nu doar Ford, ci și alte nave aflate în așteptare pentru reparații.

În timpul misiunii, nava s-a confruntat cu probleme tehnice persistente, de la defecțiuni ale instalațiilor până la uzură acumulată în urma operațiunilor continue din Caraibe și Orientul Mijlociu. În aceste condiții, Marina a fost nevoită să retragă portavionul imediat, fără a mai respecta calendarul planificat.

Un proces lung și complex

Situația pentru USS Harry S. Truman și USS John C. Stennis este mai previzibilă, dar mult mai îndelungată.

RCOH este unul dintre cele mai complexe procese industriale din sistemul de apărare al SUA, incluzând realimentarea reactoarelor nucleare, modernizarea sistemelor majore, reparații structurale și testări extinse înainte de revenirea în serviciu. De regulă, durează între 4 și 5 ani pentru fiecare portavion.

Totuși, întârzierile nu sunt neobișnuite. Un exemplu este USS George Washington, al cărui proces RCOH a durat aproximativ șase ani, din 2017 până în 2023, din cauza lipsei de personal și a constrângerilor industriale.

Dacă modernizarea lui Truman ar suferi întârzieri similare sau dacă apar probleme suplimentare la Stennis, numărul portavioanelor disponibile ar putea rămâne redus până în anii 2030, afectând desfășurările, antrenamentele și poziționarea globală a forțelor.

Un alt exemplu este submarinul USS Boise (SSN-764), care a stat nefolosit între anii 2015 și 2023 în așteptarea unui loc în șantier. Deși nu este portavion, cazul arată cât de mult pot afecta întârzierile capacitatea operațională.

Câte portavioane operaționale trebuie să mențină Marina SUA

Prin lege, Marina SUA trebuie să mențină cel puțin 11 portavioane operaționale. Această cerință asigură prezența globală și capacitatea de reacție rapidă, chiar și în condițiile unor lucrări de mentenanță.

Viceamiralul Daniel Cheever declara în 2025 că Marina este angajată să respecte acest prag. Problema nu este, însă, numărul total de nave, ci câte sunt efectiv disponibile la un moment dat.

Ciclurile de mentenanță și întârzierile industriale reduc numărul navelor gata de luptă, iar atunci când mai multe portavioane devin simultan indisponibile, marja de manevră scade semnificativ.

Chiar și în aceste condiții, Marina SUA poate gestiona situația și respecta cerințele legale. A demonstrat deja că poate redistribui rapid portavioane în zonele critice. Însă, această strategie implică riscuri în alte regiuni.

Potrivit Reuters, reparațiile la USS Gerald R. Ford ar putea dura câteva săptămâni, iar portavionul ar putea reveni în operațiuni mai târziu în 2026, dacă nu apar probleme suplimentare.