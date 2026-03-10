„Profetul Apocalipsei”, un britanic care se prezintă drept clarvăzător, a revenit în centrul discuțiilor în mediul online după ce a afirmat că unele dintre scenariile sale pentru anul 2026 ar fi început să prindă contur. Este vorba despre Craig Hamilton-Parker, autor și creator de conținut cunoscut pe internet sub porecla de „Profetul Apocalipsei”.

De-a lungul timpului, acesta a devenit popular în mediul online ca urmare a afirmațiilor potrivit cărora ar fi anticipat evenimente majore la nivel global.

Cum a devenit cunoscut „Profetul Apocalipsei” pe internet

Hamilton-Parker publică de mai mulți ani materiale pe platformele sociale, în special pe YouTube, unde discută despre posibile evoluții geopolitice, economice și sociale.

Canalul său online a strâns peste 200.000 de urmăritori, iar videoclipurile sale sunt distribuite frecvent în comunități interesate de astrologie, fenomene paranormale sau teorii despre viitor.

Prin aceste apariții, britanicul și-a construit o audiență fidelă, interesată de interpretările și predicțiile sale despre ceea ce s-ar putea întâmpla la nivel global.

Ce spune „Profetul Apocalipsei” despre tensiunile din Orientul Mijlociu

Recent, clarvăzătorul a susținut că unele dintre previziunile sale legate de situația din Orientul Mijlociu ar fi început să se confirme.

În materialele publicate anterior, acesta vorbea despre posibile atacuri aeriene asupra unor obiective importante din Iran, dar și despre eliminarea unor lideri ai regimului.

În contextul unor relatări apărute recent, care indică atacuri asupra unor ținte din capitala iraniană Teheran și moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, precum și a unor oficiali militari și politici importanți, adepții săi spun că aceste evenimente ar valida scenariile prezentate de el în trecut.

Ce alte evenimente spune că ar fi anticipat

afirmă că ar fi prezis mai multe momente importante din ultimii ani.

Printre exemplele invocate de el se numără pandemia de COVID-19, victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din SUA din 2016 și moartea reginei Elisabeta a II-a.

Din acest motiv, în unele publicații sau comunități online a fost comparat cu celebrul Nostradamus. Totuși, criticii spun că multe dintre predicțiile sale sunt formulate într-un mod general, ceea ce permite interpretări ulterioare după producerea unor evenimente.

Ce avertisment face despre Japonia pentru anul 2026

Una dintre previziunile care a atras atenția comunităților online vizează Japonia.

Potrivit lui Hamilton-Parker, în august 2026 ar putea avea loc un eveniment grav, provocat de apariția unui nor toxic de gaze deasupra țării, care ar putea duce la o catastrofă de proporții, potrivit .

Acest scenariu este menționat într-o carte publicată de el în 2015, intitulată „Messages from the Universe”, în care autorul combină idei spirituale cu teorii despre evoluția și destinul omenirii.

Ar putea apărea o criză majoră în domeniul tehnologic?

Pe lângă aceste scenarii, clarvăzătorul vorbește și despre riscul unui incident major în zona tehnologică.

În interpretările sale apare posibilitatea unei crize informatice extinse, care ar putea afecta piețele digitale și infrastructura bazată pe inteligență artificială. Potrivit acestuia, un astfel de eveniment ar putea lovi inclusiv sectorul criptomonedelor și ar genera turbulențe economice la nivel global.