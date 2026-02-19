B1 Inregistrari!
Teheranul refuză să renunțe la programul nuclear în ciuda amenințărilor lui Donald Trump cu un atac milita

Flavia Codreanu
19 feb. 2026, 18:19
Teheranul refuză să renunțe la programul nuclear în ciuda amenințărilor lui Donald Trump cu un atac milita
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Middle East Images/ABACA
Cuprins
  1. Programul nuclear și poziția oficială a Iranului
  2. Avertismente de la Washington
  3. Condițiile pentru un posibil acord diplomatic

Programul nuclear iranian provoacă dispute aprinse între Teheran și Washington. Statele Unite au lansat noi amenințări cu un atac militar. În replică, Iranul își apără dreptul de a folosi tehnologia atomică. Tensiunile au crescut după ce Casa Albă a anunțat că are deja motive pentru o intervenție armată, scrie digi24

Programul nuclear și poziția oficială a Iranului

Mohammad Eslami, directorul Organizației Iraniene a Energiei Atomice, a afirmat că activitățile țării sale se desfășoară sub supravegherea Agenției Internaționale a Energiei Atomice (AIEA). Acesta a subliniat că nicio putere externă nu poate priva poporul iranian de beneficiile tehnologiei nucleare.

Teheranul susține că programul său are exclusiv scopuri civile, deși puterile occidentale și Israelul acuză Republica Islamică de intenția de a produce arme nucleare.

În timp ce Iranul solicită ridicarea sancțiunilor economice care îi afectează grav populația, Statele Unite condiționează orice acord de renunțarea la îmbogățirea uraniului și la programul de rachete balistice.

Avertismente de la Washington

Casa Albă a transmis un mesaj dur liderilor de la Teheran, sugerând că ar fi „înțelept” ca aceștia să semneze un acord cu președintele Trump cât mai curând. În paralel cu aceste declarații, două portavioane americane au fost trimise în regiune, iar zeci de mii de militari sunt pregătiți

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a descris riscul unui conflict deschis ca fiind „foarte real” și a recomandat cetățenilor polonezi să părăsească Iranul fără întârziere.

Totodată, Rusia a îndemnat la reținere, în ciuda faptului că forțele sale navale au efectuat exerciții comune cu marina iraniană în Marea Oman. Situația rămâne extrem de instabilă, mai ales că Teheranul amenință cu închiderea Strâmtorii Ormuz, punct vital pentru transportul mondial de petrol, în cazul în care va fi atacat.

Condițiile pentru un posibil acord diplomatic

Pentru ca statele să poată începe negocierile, Iranul cere ridicarea sancțiunilor comerciale. Președintele iranian, a declarat că țara sa nu își dorește războiul, dar nu va accepta să îi fie impusă voința unei alte națiuni prin forță.

Pe de altă parte, Statele Unite vor ca Iranul să nu mai susțină grupările ostile din regiune. De asemenea, inspectorii AIEA trebuie să aibă acces liber la toate instalațiile nucleare.

În prezent, cooperarea cu agenția internațională este parțial suspendată, după ce mai multe situri nucleare au fost lovite de bombardamente. Dacă negocierile de la Geneva vor eșua din nou, prezența militară din Golful Persic ar putea declanșa o reacție în lanț pentru securitatea și economia întregii lumi.

