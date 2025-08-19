Aliaţii occidentali vor formaliza în următoarele zece zile un proiect care să conțină garanțiile de securitate pe care le va primi Ucraina, astfel încât să prevină un alt atac rusesc, în cazul unui acord de pace cu Moscova. Șeful susține că ar putea fi vorba despre un acord de tip „Articolul 5”.

Cuprins:

Când va fi gata proiectul de garanții pentru Ucraina

Ce spune Zelenski despre întâlnirea cu Trump

Ucraina ar putea beneficia de un acord de tip Articolul 5

Când va fi gata proiectul de garanții pentru Ucraina

Președintele ucrainean și mai mulți alți lideri europeni s-au întâlnit la Casa Albă cu pentru a stabili noi soluții pentru a analiza eventuale soluții de pace, în contra Rusiei. Întâlnirea a avut loc la trei zile după summitul din Alaska dintre Trump și dictatorul rus Vladimir Putin.

La finalul discuțiilor, Volodimir Zelenski a anunțat că aliaţii occidentali vor formaliza „în termen de zece zile” garanţiile de securitate pentru Ucraina. Acestea sunt necesare pentru a preveni un alt atac rus asupra acestei ţări în cazul unui acord de pace cu Moscova, conform AFP.

„Garanţiile de securitate vor fi probabil decise de partenerii noştri şi vor exista din ce în ce mai multe detalii, deoarece totul va fi aşternut pe hârtie şi oficializat (…) în termen de o săptămână până la zece zile”, a spus Zelenski.

Zelenski a mai spus că este foarte important ca Statele Unite să transmită un mesaj clar că vor participa la implementarea unui eventual acord de pace și că vor fi parte a statelor care vor asista, vor coordona și vor partiipa la garanțiile de securitate.

„Este important ca Statele Unite să transmită un semnal clar că vor face parte dintre ţările care vor asista, coordona şi vor fi, de asemenea, participanţi la garanţiile de securitate pentru Ucraina. Cred că acesta este un pas mare înainte”, a adăugat Zelenski.

Ce spune Zelenski despre întâlnirea cu Trump

Preşedintele ucrainean a salutat în faţa lui Donald Trump, după întrevederea pe care a avut-o cu acesta, „cea mai bună” dintre discuţiile pe care le-au avut pentru a încerca să găsească o soluţie la războiul din ţara sa.

„Cred că am avut o conversaţie foarte bună cu preşedintele Trump, a fost cu adevărat cea mai bună – în fine, scuze, poate că cea mai bună va avea loc în viitor -, dar a fost cu adevărat bine, şi am vorbit despre lucruri extrem de sensibile”, a declarat Zelenski, la masa unde se aflau Trump şi liderii puterilor europene.

Liderul de la Kiev a mai spus că țara sa va achiziționa armament și echipament militar american pentru 90 de miliarde de dolari. Publicația Financial Times a menționat că Ucraina va avea la dispoziție un buget de 100 de miliarde finanţat de europeni.

După întrevederea cu oficialii europeni, Donald Trump a spus că l-a sunat pe Putin pentru a începe aranjamentele în vederea unei întâlniri în trei; Trump – Zelenski – Putin.

Ucraina ar putea beneficia de un acord de tip Articolul 5

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat că garanțiile de securitate pe care le-ar putea primi Ucraina ar putea fi de tip Articolul 5, informează Reuters.

„Situaţia este aceasta: SUA şi alte câteva ţări au spus că se opun aderării Ucrainei la NATO. Poziţia oficială a NATO este că există un parcurs irevocabil pentru Ucraina către NATO. (…) Dar ceea ce discutăm aici nu este aderarea la NATO, ci garanţiile de securitate de tip Articolul 5 pentru Ucraina, iar ce anume vor implica acestea va fi discutat acum mai specific”, a spus Rutte într-un interviu la emisiunea „The Ingraham Angle” de la postul american Fox News.

Articolul 5 din tratatul NATO consacră principiul apărării colective, conform căruia un atac asupra oricăruia dintre cei 32 de membri este considerat un atac asupra tuturor. Totodată, aderarea la Alianţa Nord-Atlantică reprezintă un obiectiv strategic pentru Kiev, fiind înscris în Constituţia ţării.

Rutte a subliniat că o garanţie de securitate de această amploare ar putea fi oferită Ucrainei în locul aderării la NATO, lucru pe care Vladimir Putin l-a exclus. El a mai spus că, în cadrul întâlnirii cu Donald Trump, au fost discutate garanţiile de securitate pentru Ucraina, dar nu și despre desfăşurarea de trupe.