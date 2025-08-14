Viorel Cernăuțeanu, șeful Poliției din Republica Moldova, a declarat joi, 14 august, că în contextul alegerilor parlamentare din septembrie, în țară circulă o campanie intensă de propagandă pro-rusă, susținută de persoane afiliate unor candidați la alegerile prezidențiale din România.

Avertisment privind acțiunile de propagandă pro-rusă la Chișinău

Cernăuțeanu a explicat că metodele de dezinformare folosite la recentele alegeri din România sunt replicate acum la Chișinău.

Spre deosebire de campaniile anterioare de propagandă pro-rusă, dominate de Telegram, actuala ofensivă se desfășoară în special pe TikTok.

Doar în cursul zilei de joi, poliția a identificat peste 700 de clipuri false și a cerut platformei să le blocheze.

Întrebat cine se află în spatele operațiunii, acesta a evitat să dea nume, invocând anchete în desfășurare. Totuși, Cernăuțeanu a subliniat că nu există niciun dubiu privind implicarea Federației Ruse, care ar urmări să frâneze parcursul european al Republicii Moldova și să exploateze rețelele locale de influență.

„Nu avem niciun dubiu cine stă în spatele formelor de dezinformare și răspândirea acestor falsuri. Noi suntem țara de interes pentru Federația Rusă pentru a ne rupe din avântul spre UE și suntem punctul strategic pe care îl urmărește în această zonă, profitând că are interpuși în Republica Moldova, sunt pionii din acest proces”, a spus șeful Poliției de la Chișinău, într-un interviu pentru .

Cum se diferențiază dezinformarea față de campania din România

Oficialul a arătat că modelul campaniei actuale de dezinformare este copiat din România, dar cu accente diferite față de scrutinul precedent din Republica Moldova:

„Dacă e să facem o comparație cu anul precedent, în alegerile prezidențiale și referendumul republican, am avut o inversare a acțiunilor. De fapt, predominant turații maxime avea finanțarea electorală ilegală și pe locul doi dezinformarea, unde era utilizat la maxim Telegramul. Iată acum vedem că au inversat mecanismele. Avem două platforme, una împrumutată exact după practica din România, pe criterii de dezinformare masivă, aplicată în mod special masiv pe TikTok și cea de-a doua, la o cotă mai mică, pe canalele de Telegram și finanțarea prin canalele închise de Telegram”, a explicat Viorel Cernăuțeanu.

Cernăuțeanu a precizat că presiunile asupra sa s-au intensificat, inclusiv prin procese în instanță inițiate de cei implicați în această campanie.