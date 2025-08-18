B1 Inregistrari!
Propagandă rusă după summitul Trump–Putin. Un tanc a umblat pe străzi cu steagurile Americii și ale Rusiei arborate

Propagandă rusă după summitul Trump–Putin. Un tanc a umblat pe străzi cu steagurile Americii și ale Rusiei arborate

Răzvan Adrian
18 aug. 2025, 17:43
Propagandă rusă după summitul Trump–Putin. Un tanc a umblat pe străzi cu steagurile Americii și ale Rusiei arborate
Sursa foto: Captură foto X/@igorlachenkov

La scurt timp după summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, propaganda rusă a lansat un nou clip video menit să transmită un mesaj de victorie.

Filmarea arată trupele rusești avansând în Zaporizhzhia la bordul unui tanc capturat, pe care flutura steagul SUA, relatează Ukrainska Pravda, citat de Știrile Pro Tv.

Imaginile publicate de canalele media apropiate Kremlinului arată un tanc M113 de fabricație americană, capturat în zona Mala Tokmachka. Vehiculul a apărut arborând atât drapelul Rusiei, cât și cel al Americii, pentru a arăta victoria Rusiei în fața Americii, de după discuțiile din Alaska.

Summitul s-a încheiat fără un acord concret privind pacea din Ucraina. Totuși, Donald Trump a declarat că există un „un progres major” și a vorbit despre o presupusă înțelegere între cu Putin privind un schimb de teritorii, acesta a precizat recent că președintele Zelenski trebuie să accepte acest schimb.

Potrivit Bloomberg, Vladimir Putin ar fi cerut retragerea completă a trupelor ucrainene din Donbas, fiind dispus să înghețe frontul din regiunile Zaporizhzhia și Herson. Zelenski nu a fost de acord cu aceste cereri, subliniind că nu acceptă capitulări, relatează sursa citată.

Potrivit Reuters, pe 17 august au fost publicate cererile lui Putin din cadrul întâlnirii cu Trump pentru a încheia războiul, printre acestea se numără:

  • retragerea armatei din Donetsk și Luhansk
  • înghețarea frontului în sudul Ucrainei
  • acceptarea unui acord de încetare a focului în termenii impuși de Moscova
