Propagandă rusă după summitul Trump–Putin. Un tanc a umblat pe străzi cu steagurile Americii și ale Rusiei arborate

La scurt timp după summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, propaganda rusă a lansat un nou clip video menit să transmită un mesaj de victorie.

Filmarea arată trupele rusești avansând în Zaporizhzhia la bordul unui tanc capturat, pe care flutura steagul SUA, relatează , citat de Știrile Pro Tv.

An American M113, presumably captured by russians, with russian and US flags spotted near Zaporizhia frontlines in Ukraine. — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov)

Cuprins:

Contextul propagandei după summitul din Alaska

Pozițiile după summitul din Alaska

Care sunt cerințele lui Putin pentru încetarea războiului

Contextul propagandei după summitul din Alaska

Imaginile publicate de canalele media apropiate Kremlinului arată un tanc M113 de fabricație americană, capturat în zona Mala Tokmachka. Vehiculul a apărut arborând atât drapelul Rusiei, cât și cel al Americii, pentru a arăta victoria Rusiei în fața Americii, de după discuțiile din Alaska.

Pozițiile după summitul din Alaska

Summitul s-a încheiat fără un acord concret privind pacea din Ucraina. Totuși, Donald Trump a declarat că există un „un progres major” și a vorbit despre o presupusă înțelegere între cu Putin privind un schimb de teritorii, acesta a precizat recent că președintele trebuie să accepte acest .

Care sunt cerințele lui Putin pentru încetarea războiului

Potrivit Bloomberg, Vladimir Putin ar fi cerut retragerea completă a trupelor ucrainene din Donbas, fiind dispus să înghețe frontul din regiunile Zaporizhzhia și Herson. Zelenski nu a fost de acord cu aceste cereri, subliniind că nu acceptă capitulări, relatează sursa citată.

Care sunt cerințele lui Putin pentru încetarea războiului

Potrivit Reuters, pe 17 august au fost publicate cererile lui Putin din cadrul întâlnirii cu Trump pentru a încheia războiul, printre acestea se numără: