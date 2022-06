Vladimir Soloviov, apropiatul lui Putin și propagandistul numărul unu al Kremlinului, a făcut declarații bizare, în cadrul unei emisiuni, moderate de el. Jurnalistul a spus că Stalin ar fi făcut o mare greșeală că a permis Germaniei să existe, informează

Se pare că rușii sunt deranjați de politica externă a Germaniei. Propagandistul a lansat un atac dur la adresa cancelarului Germaniei, Olaf Scholz.

‘s main propagandist Vladimir Solovyov says on state-owned TV that it was a mistake that allowed to exist.

