Protest masiv la Barcelona împotriva amnistiei pe care trebuie să o acorde Pedro Sanchez separatiștilor catalanilor ca să rămână premier al Spaniei (FOTO, VIDEO)

Zeci de mii de oameni au participat la o manifestație în Barcelona, duminică, fluturând steaguri spaniole și catalane deopotrivă, pentru a protesta împotriva posibilei amnistii pe care trebuie să o acorde socialiștii lui Pedro Sanchez catalanilor ca să își asigure sprijinul necesar la votul parlamentar pentru învestirea noului guvern, transmite .

Ultimele alegeri generale din Spania au generat un parlament fragmentat. După încercarea eșuată a conservatorului Alberto Nunez Feijoo de a forma următorul guvern, Regele Spaniei l-a desemnat pe Pedro Sanchez, premierul în exercițiu. Totuși, socialistul are nevoie de voturile separatiștilor catalani, iar aceștia doresc o amnistie pentru cei implicați în rebeliunea din 2017.

Protest masiv la Barcelona împotriva posibile amnistii pentru separatiștii catalani

Poliția susține că la protestul de duminică din Barcelona au participat 50.000 de oameni. La manifestație au luat parte inclusiv Alberto Nunez Feijoo, liderul Partidului Popular, și Santiago Abascal, liderul Vox.

Javier Tapia (55 de ani), protestatar, a declarat: „O amnistie ar submina sistemul judiciar. O amnistie ar pune guvernul deasupra democrației și statului de drept”.

BREAKING: Huge anti-separatist protest taking place in Barcelona now. Around 300 000 ppl took to the streets against the Sanchez gov's plans to give amnesty to the separatist leaders behind the 2017 referendum & risk of a new independence referendum. stands to benefit — Visegrád 24 (@visegrad24)

Afișând mesajul „Spania de vânzare”, Isabel Martinez a spus: „Nu putem permite o amnistie, pentru că nu toți catalanii cred că aceștia (separatiștii, n.r.) ar trebui grațiați. Ei vor să trăiască în conflict pentru totdeauna, dar noi vrem să trăim în pace”.

📎 | Thousands attend anti-amnesty and anti-referendum protest in Barcelona 'Not in my name' say demonstrators at rally organized by pro-Spanish unity civil group — Catalan News (@catalannews)

Pedro Sanchez, premier în exercițiu și totodată premier desemnat, și-a apărat politica în privința Cataloniei, care a cuprins și o grațiere în 2021 pentru nouă lideri catalani trimiși la închisoare, și spune despre criza din 2017 că „nu a adus nimic bun”.

Feijoo, liderul popularilor, l-a contrazis: „Asta nu e o amnistie care să caute reconciliere. Singurul lucru pe care îl urmărește este să îl facă (pe Pedro Sanchez) președintele guvernului”.