Protest uriaș în Georgia, în ziua alegerilor locale: „Suntem aici pentru a ne proteja democrația”. Partidul pro-rus de la putere revendică victoria. Premierul țării amenință opoziția cu pușcăria (VIDEO)

Traian Avarvarei
04 oct. 2025, 21:28
Protest uriaș în Georgia, în ziua alegerilor locale boicotate de opoziție. Sursa foto simbol: Hepta - Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Protest uriaș în Georgia, în ziua alegerilor locale. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva guvernării pro-ruse. Partidul de guvernământ Visul Georgian a revendicat deja victoria în scrutinul care a fost boicotat de două cele mai mari blocuri ale opoziției pro-europene. Liderii opoziției au făcut apel la o „revoluție pașnică”.

De ce protestează georgienii

Sâmbătă, georgienii au fost chemați de guvern să voteze la alegerile locale, dar mulți au boicotat scrutinul.

Zeci de mii de oameni au manifestat în centrul capitaliei Tbilisi. Mai mulți protestatari s-au îndreptat apoi spre palatul prezidențial și au forțat intrarea, fiind respinși de forțele de ordine cu gaze lacrimogene.

Partidul de guvernământ Visul Georgian a anunțat deja că a obținut victoria în fiecare municipalitate, numai că alegerile au fost boicotate de două cele mai mari blocuri ale opoziției și de susținătorii lor. Visul Georgian a câștigat și alegerile legislative din octombrie 2024, dar există suspiciuni de fraudă electorală.

„Suntem aici pentru a ne proteja democrația, pe care Visul Georgian e pe cale să o distrugă”, a declarat, pentru AFP, Natela Gvaharia (77 de ani).

„Înlăturând Visul Georgian de la putere ne vom salva țara!”, a spus și Aleko Samniașvili, un student în vârstă de 20 de ani.

El e convins că țara sa nu va mai avea nicio șansă să adere la UE dacă Visul Georgian rămâne la putere.

Ce avertisment a transmis Saakașvili de după gratii

Printre partidele care au boicotat scrutinul se numără Mișcarea națională unită (MNU) a fostului președinte încarcerat Mihail Saakașvili.

„Sunt momente în care trebuie să acționăm aici și acum. (Dacă nu protestăm în forță), mult mai multe persoane vor fi arestate și vânate. Se va instala disperarea și Occidentul ne va abandona”, a transmis, pe Facebook Saakașvili, care ispăsește o pedeapsă de peste 12 ani pentru abuz de putere și alte acuzații.

Cum a amenințat premierul Georgiei

Ca o confirmare, parcă, a acestui avertisment, premierul Irakli Kobahidzé chiar a amenințat protestatarii: „Vrem să avertizăm pe toată lumea: să nu ajungeți să stați mulți ani în spatele gratiilor!”.

Kobahidzé a mai spus că va face să eșueze ambițiile „revoluționare” ale celor care cheamă la proteste.

