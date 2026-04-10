Mulțimea a scandat „Rușilor, plecați acasă” la un miting electoral al lui Orban. Ce rol joacă opoziția

Iulia Petcu
10 apr. 2026, 11:59
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un miting electoral organizat de premierul ungar Viktor Orbán a atras atenția publică după ce mulțimea a reluat un slogan istoric asociat opoziției față de influența rusă. Imaginile s-au răspândit rapid online și au alimentat dezbaterea despre direcția politică a Ungariei în contextul actual.

Ce au scandat protestatarii

În timpul unui eveniment electoral, participanții au început să strige „Ruszkik haza!”, o expresie cu o puternică încărcătură istorică în Ungaria. Sloganul provine din Revoluția din 1956 și simbolizează respingerea influenței sovietice, fiind reluat acum într-un context politic diferit. NEXTA a descris evenimentul drept „un moment Ceaușescu”.

Protestatarii au adaptat mesajul în forma „Rușilor, plecați acasă!”, direcționându-l împotriva premierului Viktor Orbán, pe fondul criticilor legate de apropierea sa de Rusia. Reacția mulțimii a venit într-un moment sensibil al campaniei electorale și a amplificat tensiunile politice deja existente.

Ce rol joacă opoziția și cum a escaladat momentul

Situația a devenit și mai tensionată după intervenția liderului opoziției, Péter Magyar, care a ironizat prezența jurnaliștilor ruși la propriul său miting electoral, a relatat Telex. Replica sa a fost primită cu reacții puternice din partea participanților.

„Permiteți-mi să urez bun venit presei de propagandă ruse. Bucurați-vă de libertate aici, în Ungaria — și de schimbarea de regim, de asemenea!”, a declarat liderul opoziției, potrivit Adevărul.

În paralel, sloganul „Ruszkik haza!” a reapărut și sub formă de graffiti, dar și în alte manifestații politice, devenind un simbol reluat frecvent de susținătorii opoziției. Relația dintre Orbán și Vladimir Putin a devenit astfel un subiect central al campaniei.

Ce acuzații există privind legăturile cu Rusia

Criticile la adresa guvernului ungar nu se limitează doar la discursul politic, ci includ și acuzații legate de schimburi de informații sensibile. Ministrul de Externe, Péter Szijjártó, a recunoscut că a discutat cu omologul rus Serghei Lavrov despre anumite teme europene.

Potrivit unor investigații jurnalistice, oficialul ungar ar fi transmis detalii despre discuții interne din Uniunea Europeană și ar fi încercat să faciliteze contacte la nivel înalt. Aceste informații au alimentat percepția că Budapesta menține o relație apropiată cu Moscova.

În același timp, guvernul ungar susține că aceste interacțiuni fac parte dintr-o practică diplomatică obișnuită, încercând să reducă impactul acuzațiilor venite din partea opoziției și a presei.

Cât de important este acest moment pentru viitorul politic al lui Orbán

Alegerile parlamentare programate în Ungaria vin într-un moment critic pentru Viktor Orbán, considerat unul dintre cei mai influenți lideri politici din regiune. Sondajele recente indică o competiție strânsă, cu opoziția în ușor avantaj.

Partidul Tisza, condus de Péter Magyar, este creditat cu aproximativ 41% din intențiile de vot, în timp ce Fidesz ar obține în jur de 34%. Aceste cifre sugerează o posibilă schimbare de direcție politică, după ani de dominație a actualului premier.

