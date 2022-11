Protestatarii au întrerupt un eveniment găzduit de delegația Rusiei la COP27: „Sunteți criminali de război” (VIDEO)

Câțiva protestatari au întrerupt, marți, un eveniment găzduit de delegația rusă la summitul climatic COP27 din Egipt, criticându-i pe delegații ruși pentru războiul din Ucraina și folosirea combustibililor fosili, înainte să fie escortați afară de personalul de securitate, transmite .

În jur de cinci protestatari au țipat, marți, la oficialii ruși care participau la un panel de discuții despre planurile climatice ale Moscovei.

„Sunteți criminali de război”, a strigat unul dintre protestatari.

About a dozen people have protested Russia's invasion of Ukraine at the start of an event hosted by the Russian delegation at the U.N. climate conference in Sharm El-Sheikh, Egypt.

— Philip Crowther (@PhilipinDC)