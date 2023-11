Proteste în Dublin. Mașini de poliție, autobuze, tramvaie, incendiate după ce 3 copii au fost înjunghiați lângă o școală

Tragedia din Dublin când , printre care și trei copii, în apropierea unui școli, a revoltat oamenii care au ieșit în stradă. Aceștia au incendiat mașinile de poliție, tramvaiele, autobuzele și s-au luat la harță cu autoritățile. Poliția a anunțat că un suspect a fost prins și se află în arest.

Din cauza protestelor violente și de teama de a nu mai da foc și altor mijloace de transport în comun, acesta a fost suspendat. Mai mult, au spart și geamul unui magazin sportiv și au furat mai multe articole vestimentare. Peste 400 de polițiști au fost trimiși pentru a potoli atmosfera, dar nu au reușit. Mulțimea era prea furioasă și prea violentă, astfel că a incendiat mașina poliției, conform

Comisarul irlandez de poliție, Drew Harris, a criticat cele întâmplate: „Avem de-a face cu o facțiune de huligani complet nebuni, conduși de ideologia de extremă dreapta”, a spus acesta.

Protestele au început la câteva ore după ce trei copii și doi adulți au fost înjunghiați în apropierea unei școli din centrul

„O fată de cinci ani a fost rănită grav şi primeşte tratament medical de urgenţă la Spitalul de Copii Temple Street. O femeie, cu vârsta de aproximativ 30 de ani, este, de asemenea, tratată pentru răni grave la Spitalul Mater”, a declarat Liam Geraghty, purtător de cuvânt poliţie.

Un bărbat de 50 de ani a fost arestat, dar este și el tratat din cauza rănilor suferite. Autoritățile continuă cercetările pentru a afla motivul pentru care s-a întâmplat tragedia, dar terorismul a fost exclus.

