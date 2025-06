Proteste violente au izbucnit în Irlanda de Nord, după ce doi băieți români de 14 ani au fost puși sub acuzare pentru violarea unei adolescente (VIDEO)

Proteste violente au izbucnit în Irlanda de Nord, în contextul unui proces în care doi adolescenți români sunt acuzați de viol.

Cărămizi și sticle sparte se numără printre resturile lăsate pe străzile din Clonavon Terrace din Ballymena, marți dimineață, după ce au izbucnit tulburări luni seară, potrivit .

Cel puțin patru case au fost incendiate și distruse, flăcările extinzându-se la alte proprietăți vecine.

Acest lucru s-a întâmplat în apropierea locului unde o adolescentă ar fi fost victima unei agresiuni sexuale grave în weekend.

Protestatarii s-au adunat inițial pentru a sprijini familia fetei.

