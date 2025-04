Protocolul Vaticanului încălcat pentru o călugăriță îndoliată. A vrut să își ia rămas bun de la prietenul ei, Papa Francisc (VIDEO)

Protocolul Vaticanului a fost încălcat pentru a aduce o călugăriță de 81 de ani în zona rezervată cardinalilor, episcopilor și preoților pentru a-și lua rămas bun de la prietenul

Maica Geneviève Jeanningros a fost autorizată pentru a încălca protocolul pentru că a avut o prietenă strânsă de peste 20 de ani. Femeia a apărut înfășurată în voal albastru și o haină închisă la culoare, sprijinindu-se de sfoara roșie din jurul siciriului, conform

Măicuța a fost emoționată în momentul în care a văzut trupul neînsuflețit al prietenului ei și a izbucnit în lacrimi, apoi și-a dus repede mâinile la față. Ea a stat câteva momente în meditație, cu un rucsac verde pe umeri.

Sister Geneviève Jeanningros, 81, Pope Francis’ longtime friend, who lives in a circus caravan in Rome and would visit the Pope every Wednesdays, once a month she would bring a transgender person with her. Today she broke protocol to say goodbye to him.

