Ana Maria
10 apr. 2026, 07:55
Putin a anunțat un armistițiu în Ucraina, pe durata Paștelui. Condițiile impuse pentru încetarea focului. Cum a reacționat Zelenski
Foto: Hepta.ro / Sputnik / Aleksey Babushkin
Cuprins
  1. Armistițiu temporar în Ucraina: Ce prevede ordinul dat de Vladimir Putin
  2. Va accepta Ucraina armistițiul propus de Rusia?
  3. Ce efecte au atacurile Ucrainei asupra Rusiei

Vladimir Putin a decis instituirea unui armistițiu temporar în Ucraina, cu ocazia Paștelui ortodox. Liderul de la Kremlin a ordonat suspendarea luptelor pe frontul ucrainean pentru un interval limitat.

Măsura ar urma să intre în vigoare sâmbătă, 11 aprilie, la ora 16:00, și să se aplice până la finalul zilei de duminică, 12 aprilie, potrivit informațiilor publicate de The Moscow Times.

Decizia a fost oficializată printr-un decret publicat pe site-ul Kremlinului, joi seara.

Armistițiu temporar în Ucraina: Ce prevede ordinul dat de Vladimir Putin

Conform documentului, ordinul de încetare a focului a fost transmis direct către ministrul apărării, Andrei Belousov, și șeful Statului Major General, Valeri Gerasimov. În același timp, armata rusă rămâne în alertă, având instrucțiuni clare în cazul unor eventuale reacții din partea Ucrainei.

„Pornim de la faptul că partea ucraineană va urma exemplul Federației Ruse”, a menționat Kremlinul.

Totodată, militarii ruși sunt pregătiți „să suprime posibile provocări și orice acțiuni agresive din partea inamicului”.

Va accepta Ucraina armistițiul propus de Rusia?

Înainte de acest anunț, Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina a făcut deja o propunere de încetare parțială a atacurilor, prin intermediul Statelor Unite. Inițiativa viza, în special, oprirea loviturilor asupra infrastructurii energetice din ambele țări.

Dacă Rusia este gata să înceteze atacurile asupra sectorului nostru energetic, vom fi gata să facem acelaşi lucru. Iar această propunere din partea noastră – transmisă de americani – a fost comunicată părţii ruse”, a transmis Zelenski.

Ce efecte au atacurile Ucrainei asupra Rusiei

Liderul de la Kiev a subliniat că acțiunile militare desfășurate de Ucraina pe teritoriul rus produc deja efecte economice vizibile. Potrivit acestuia, atacurile asupra infrastructurii din interiorul Rusiei afectează veniturile Moscovei, în special în sectorul petrolier.

În paralel, analiștii militari atrag atenția că astfel de armistiții limitate au fost folosite în trecut pentru repoziționări strategice pe front. Rămâne de văzut dacă această pauză va reduce tensiunile sau va fi doar o întrerupere temporară a confruntărilor.

