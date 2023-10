Putin a anunţat că avioanele rusești vor patrula deasupra Mării Negre echipate cu rachete hipersonice Kinjal. Generalul (r.) Virgil Bălăceanu: Nu schimbă raportul de forțe. NATO rămâne suprem (VIDEO)

Vladimir Putin a anunțat că înarmează MIG-urile cu rachete hipersonice nucleare Kinjal. Acestea vor patrula în mod regulat în spațiul aerian de deasupra Mării Negre. Tot el a adăugat, însă, că aceste rachete nu trebuie să fie luate ca o amenințare și că decizia vine pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

O astfel de mișcare nu va schimba, însă, raportul de forțe dintre NATO și Rusia, susține generalul (r.) Virgil Bălăceanu: „NATO rămâne suprem prin forța pe care o are”.

Acesta a mai afirmat că, în vreme ce Rusia încearcă internațională prin ieșirile publice pe tema conflictului din Orientul Mijlociu, China e a doua putere a lumii, prin urmare implicarea acesteia din urmă e binevenită: „Nu cred că SUA exclud în găsirea unor soluții”.

Generalul (r.) Bălăceanu: Atât Rusia, cât și NATO sunt foarte atente să nu se escaladeze conflictul din Ucraina

„Referitor la rachetele Kinjal, e o capabilitate, sigur că ea poate fi folosită și împotriva țintelor din Ucraina. Nu vedem că sunt premisele să se folosească împotriva unor obiective NATO. Excludem o asemenea posibilitate. Atât Rusia, cât și NATO sunt foarte atente să nu se escaladeze conflictul din Ucraina.

Și în Israel asistăm la o temporare și, desigur, elemente de descurajare, prezența militară a SUA, așa încât conflictul să nu se regionalizeze. Acolo nu putem vorbi de o internaționalizare a conflictului”, a explicat generalul în rezervă.

Bălăceanu a mai precizat că folosirea acestor rachete nu va schimba raportul de forțe dintre NATO și Rusia: „NATO rămâne suprem prin forța pe care o are, iar Rusia are pierderi, consumuri, echipamente militare care trebuie înlocuite, are nevoie de schimbări de doctrine, ținând cont că nu au performat în Ucraina și nu și-au atins obiectivul strategic de cucerire a Kievului”.

Diferența între China și Rusia în comunitatea internațională

Virgil Bălăceanu a mai explicat și de ce Rusia și China nu sunt tratate la fel pe scena internațională. În vreme ce prima are serios imaginea șifonată și încearcă să și-o mai îndrepte, cealaltă reprezintă al doilea stat ca putere din lume.

Este și explicația pentru care implicarea Chinei în soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu e „binevenită”: „Nu cred că SUA exclud implicarea Chinei în găsirea unor soluții”.