Răzvan Adrian
16 aug. 2025, 08:46
La finalul summitului din Alaska, Vladimir Putin a sugerat ca următoarea întâlnire cu Donald Trump să aibă loc la Moscova. Declarația, făcută în engleză, a fost relatată de Reuters și preluată de Agerpres, iar momentul a dus la noi speculații privind evoluția negocierilor pentru pacea din Ucraina.

Contextul întâlnirii din Ucraina

Summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care a avut loc în Anchorage, Alaska, a avut ca subiect principal conflictul din Ucraina. Discuțiile au avut loc în prezența unor oficiali de rang înalt, printre care secretarul de stat american Marco Rubio, emisarul special al SUA pentru Rusia, Steve Witkoff, și ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat la întâlnire, iar acest lucru a generat îngrijorări în rândul liderilor europeni, care s-au temut că Trump ar putea accepta înghețarea conflictului și recunoașterea tacită a controlului Rusiei asupra unei cincimi din teritoriul Ucrainei.

Replica istorica a lui Putin: „Next time in Moscow”

Potrivit Reuters, citat de Agerpres, momentul-cheie al conferinței de presă a venit la final, când Trump i-a mulțumit lui Putin pentru discuții și a sugerat că o nouă întâlnire ar putea avea loc în curând.

„Aș dori să-ți mulțumesc foarte mult și vom vorbi foarte curând, probabil ne vom revedea foarte curând”, a spus Trump, conform Reuters.

Replica lui Putin a fost imediată și rostită în engleză, cu un zâmbet:

„Next time in Moscow”, a declarat liderul de la Kremlin

Donald Trump a reacționat imediat, recunoscând că o astfel de propunere ar putea duce la controverse:

„O să primesc ceva critici pentru asta, dar aș putea să văd această întâlnire ca pe ceva posibil”, a declarat Donald Trump, potrivit surselor citate.

Reacția lui Zelenski, înaintea summit-ului

Înaintea summitului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis pe Telegram că discuțiile de la Anchorage ar trebui să creeze condițiile pentru o „pace justă”.

„Este timpul să se pună capăt războiului, iar pașii necesari trebuie făcuți de Rusia. Contăm pe America” , a scris Zelenski, potrivit surselor citate

Invitația lui Putin la un viitor summit la Moscova deschide noi scenarii, atât pentru liderii europeni, cât și pentru autoritățile ucrainene. În timp ce Donald Trump s-a declarat deschis unei asemenea posibilități, rămâne de văzut dacă aceasta va fi îndeplinită.

