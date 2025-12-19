Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a pus sub semnul întrebării autenticitatea imaginilor publicate recent de liderul ucrainean Volodimir Zelenski din orașul Kupiansk. Declarațiile au fost făcute vineri, în cadrul evenimentului anual „Rezultatele anului cu Vladimir Putin”, o amplă conferință de transmisă în direct de la Moscova.

Întrebarea jurnalistului

Subiectul a fost adus în discuție de jurnalistul Pavel Zarubin, unul dintre moderatorii ediției din acest an, desfășurată la Gostinîi Dvor, în centrul Moscovei. Acesta a făcut referire la un selfie și un videoclip publicate de Volodimir Zelenski „în urmă cu aproximativ o săptămână”, realizate la stela din Kupiansk.

În spațiul public au apărut acuzații potrivit cărora imaginile ar fi fost falsificate sau regizate, iar vizita liderului ucrainean în oraș ar fi fost doar una simbolică.

Putin: „Nu spun asta ironic”

În replică, Vladimir Putin l-a descris pe președintele Ucrainei drept „actor și un actor talentat”, subliniind că afirmația nu este ironică. Liderul de la Kremlin a susținut că realitatea din teren ar fi diferită de cea prezentată de Zelenski.

Potrivit lui Putin, stela care apare în imagini s-ar afla la aproximativ un kilometru de oraș, iar zona ar arăta „cu totul altfel”. „De ce să stai în prag? Intră în casă, dacă Kupiansk e sub controlul lor”, a declarat acesta, adăugând că spațiul aerian de deasupra orașului este „plin de drone ucrainene și rusești”.

Acuzații

Președintele rus a vorbit despre ceea ce a numit „chestiuni regizate”, susținând că Ucraina încearcă „cu orice preț” să recucerească teritoriile pierdute, însă nu ar mai avea rezerve strategice suficiente.

În opinia sa, această situație „ar trebui să împingă regimul de la Kiev” către încheierea conflictului „pe cale pașnică”.

Reacția Ucrainei și verificările independente

În paralel, instituții ucrainene și organizații independente de fact-checking au respins afirmațiile potrivit cărora vizita lui Volodimir Zelenski la Kupiansk ar fi fost înscenată. Acestea au precizat că imaginile au fost filmate pe 12 decembrie și că prezența liderului ucrainean a fost confirmată prin relatări independente și verificări de localizare.

„Rezultatele anului cu Vladimir Putin”

Evenimentul „Rezultatele anului cu Vladimir Putin” este unul dintre cele mai importante momente politice și mediatice din Rusia. În cadrul acestuia, președintele răspunde întrebărilor jurnaliștilor și mesajelor transmise de cetățeni, principalele teme ale ediției din acest an fiind situația internă a Rusiei și evoluțiile războiului din Ucraina.