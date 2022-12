Putin declară o nouă mobilizare în Rusia? Rușii din Celeabinsk primesc ordine de încorporare

Deși autoritățile ruse au anunțat încheierea procesului de mobilizare parțială, cetățenii non-ruși din orașul Celeabinsk primesc în continuare ordine de mobilizare, fapt care a trezit spaima că Vladimir Putin vrea să lanseze o nouă campanie de recrutare.

Cei vizați de noile ordine de mobilizare nici măcar nu au pașapoarte rusești sau chiar permise de ședere, ceea ce ar trebui să-i facă neeligibili, relatează platforma rusă independentă de știri SOTA, potrivit cercetătorului independent Chris Owen.

Au primit ordin de mobilizare angajații unei rafinării de zahăr din Celeabinsk, scrie .

1/ Non-Russians in Chelyabinsk are being given mobilisation orders, despite partial mobilisation supposedly having ended and despite not having Russian passports or even residence permits, which should make them ineligible. ⬇️

